【有樓階級】港男見盡「私樓窮人」引網民共鳴　業主呻窮到燶︰餐餐都自己煮

▲ 有港男見盡「私樓窮人」，引發網民共鳴。（經濟日報資料圖片）

香港樓價高企，想買樓做業主談何容易。一名港男於網上討論區指出「私樓窮人」的現象，有港人擁有私樓卻過著窮人的生活，為供樓死慳死抵，盡量減少娛樂花費。有身為業主的網民表示認同，更直言自己窮到燶，要餐餐自己煮食。

業主只是表面風光？

該名港男本周三（25日）於「連登討論區」發帖，問網民身邊有否「私樓/豪宅窮人」。他所謂的私樓窮人，雖然家住私樓甚至豪宅，但生活並不富貴︰

仔女讀普通學校，食平民嘢，冇乜去旅行，連補習都唔捨得使嗰隻，名牌又冇乜買……

樓主形容這些人只是「住緊大啲屋嘅窮人」，又認為他們的子女與公屋仔沒分別，父母不會給他們太多零用錢。他見過不少例子，有私樓業主的子女長大後與父母同住，又或寧願自己排公屋。他分享︰

有個同事有層私樓，但阿爸阿媽同住，返緊萬幾蚊工。

他知道不少私樓業主平時買減價貨，人工只是僅僅夠用，有感他們「表面上風光，一出事就大鑊」。

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網民︰住私樓難儲錢

帖文引起網民熱議，有業主講述自己是一般打工仔，人工不高，現實是「好難儲錢，唔可能成日去旅行，無咩閒錢」。另一名有樓階層表示︰

我住緊私樓但窮到燶，餐餐都要自已煮！

另一方面，有網民認為或許只是部分私樓業主不追求物質，不等於他們窮，留言「窮同慳/低物慾都唔識分？」有人覺得夾心階層才是最慘的一批，每月人工可能只有萬幾兩萬元。事實上不少打工仔都要一人養三代，想買樓實在是難上加難。

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責任編輯︰王明芳