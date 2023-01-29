【大S前夫】汪小菲婚內偷食照連環曝光　網民為徐熙媛心痛指斥渣男：有嘴就親

雖然大S徐熙媛與汪小菲在2021年11月宣布離婚，可是他們的糾纏仍是沒完沒了，就算大S已另組家庭、汪小菲有女友張穎穎，但張蘭和汪小菲母子到今仍然「咬住唔放」，不時在網上攻擊大S一家。

而張蘭農曆新年時，在網上直播時指稱大S當年懷的第三胎可能不是汪小菲，掀起軒然大波。

於是台灣「資深狗仔」葛斯齊出招，在日前直播時出兩張汪小菲與其他女生咀錫的相片，並強調啲相係佢同張穎穎仍然拍拖時被拍到。

【大S前夫】汪小菲認戀張穎穎後傳懷孕 張蘭鬧爆「臭蟲」疑拒女方入門

▲ 大S（徐熙媛）與汪小菲此情不再。

葛斯齊諷刺張蘭母子

之後，葛斯齊再在個人社交平台連環上載多張汪小菲與女性親吻照，從相片所見，估計地點是酒店或卡拉OK房，葛斯齊寫道：「大年初六張蘭女士口口聲聲談2018荒唐事，卻一張照片證據都丟不出來，影射也拿出一點事證」

葛斯齊又上載汪小菲在2017年5月，牽著當時懷有身孕的大S的照片，寫道：「不讓看看照片妳可能不知道，大S懷第三胎正也好是我拍的，就在2017/5/20，那時牽著大S的人可是妳家汪公子，妳可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢！」

因為具俊曄是光頭，「這男的頭上有長毛呢」是回應張蘭指稱大S第三胎可能不是汪小菲的指控。

▲ 大S與具俊曄。

網民為大S心痛

最後，葛斯齊還叫張穎穎「快醒醒吧！」，表示所曝光的汪小菲照片都是在她「任期內」所發生：「PS. 張穎穎，除了懷孕照，這些照片都是妳「任期內」所發生的事啊！快醒醒吧！不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎⋯⋯哎。」

有網民諷汪小菲：「有嘴就親」，另有網友驚訝寫道：「什麼？大S有懷過第三胎嗎？為什麼要跟這種人一直生孩子？」、「因為那時候沒發現啊。三胎小產了，身體和情緒還沒康復就陪他上節目賺錢了」。

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汪小菲異性緣旺

從葛斯齊今次上載相片所見，汪小菲出軌不只一次，而且女伴亦不似只是一人。在去年12月，汪小菲在網上公開大S購物清單，以示前妻生活揮霍，以及又騷兩人的離婚協議作還撃。

但有撐大S的網民在徐熙媛的IG底下言寫道：「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」

而大S本人不但對該網民留言按讚，更似有所暗示地親回覆道：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

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