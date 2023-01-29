  • 14°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民英國】伯明翰900呎別墅僅售200萬　驗樓師實地檢測力數7大伏位

親子 12:25 2023/01/29

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

資深驗樓師詹濟南（詹Sir）為伯明翰西面一間僅售200萬港元的二手別墅驗樓，揭發原來問題超多。

移民潮不斷，英國更是不少港人移民首選，當地樓市近年亦因此熾熱起來。當有人驚訝英國樓價較香港便宜之時，資深驗樓師詹濟南（詹Sir）早前便走到伯明翰實地視察一間只賣200萬港元的900呎別墅，竟發現平是有道理，全因內裡問題多多，並力數其中7大伏位。

最新影片:

HOY資訊台78台《全世界睇住》節目早前一集，便找來資深驗樓師詹濟南（詹Sir）為伯明翰西面一間低於市價放售的二手別墅進行驗樓。該別墅外觀看似正常，面積約900呎，且低於30年樓齡，惟售價卻平得驚人，僅售200萬港元，似乎非常抵買。

惟詹Sir一入屋，便看出當中端倪，首先一敲牆身，便發現批盪位全是空鼓；看似瓷磚的地板，實則只是鋪膠墊，底下更估計全是英沙泥；廚房工作台邊的瓷磚亦是空心、櫥櫃膠膜破爛；洗手盤下的收納櫃亦放置了一個水桶，可知洗手盤下的水管有漏水問題；而上層浴室浴缸有超粗填縫膠邊，亦估計是因漏水才會如此掩人耳目。本來可出冷水、熱水的洗手盤水喉，則只會出冷水，熱水一邊無水，需重新接駁熱水喉才可使用。

除此之外，詹Sir走出屋外，亦發現別墅的花園已雜草叢生，後園的一棵蘋果樹地下更有不少腐爛蘋果，容易引來病蟲侵害。而大門前園更有一個螞蟻巢，需要找專人來剷除、落藥杜蟲。

    點擊圖片放大
    +11
    +10
  •  

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【移民遇害】多倫多街頭遭8名少女襲擊　港移民為護友慘死遺年邁母親
11:36 2023/01/13
【移民遇害】多倫多街頭遭8名少女襲擊　港移民為護友慘死遺年邁母親
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟

你可能感興趣

【移民遇害】多倫多街頭遭8名少女襲擊　港移民為護友慘死遺年邁母親
11:36 2023/01/13
【移民遇害】多倫多街頭遭8名少女襲擊　港移民為護友慘死遺年邁母親
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
家庭關係 家居 移民 英國 綜藝節目 有線電視

最高瀏覽

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
15:17 2023/01/28
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事