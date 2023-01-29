【移民英國】伯明翰900呎別墅僅售200萬　驗樓師實地檢測力數7大伏位

▲ 資深驗樓師詹濟南（詹Sir）為伯明翰西面一間僅售200萬港元的二手別墅驗樓，揭發原來問題超多。

移民潮不斷，英國更是不少港人移民首選，當地樓市近年亦因此熾熱起來。當有人驚訝英國樓價較香港便宜之時，資深驗樓師詹濟南（詹Sir）早前便走到伯明翰實地視察一間只賣200萬港元的900呎別墅，竟發現平是有道理，全因內裡問題多多，並力數其中7大伏位。

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HOY資訊台78台《全世界睇住》節目早前一集，便找來資深驗樓師詹濟南（詹Sir）為伯明翰西面一間低於市價放售的二手別墅進行驗樓。該別墅外觀看似正常，面積約900呎，且低於30年樓齡，惟售價卻平得驚人，僅售200萬港元，似乎非常抵買。

惟詹Sir一入屋，便看出當中端倪，首先一敲牆身，便發現批盪位全是空鼓；看似瓷磚的地板，實則只是鋪膠墊，底下更估計全是英沙泥；廚房工作台邊的瓷磚亦是空心、櫥櫃膠膜破爛；洗手盤下的收納櫃亦放置了一個水桶，可知洗手盤下的水管有漏水問題；而上層浴室浴缸有超粗填縫膠邊，亦估計是因漏水才會如此掩人耳目。本來可出冷水、熱水的洗手盤水喉，則只會出冷水，熱水一邊無水，需重新接駁熱水喉才可使用。

除此之外，詹Sir走出屋外，亦發現別墅的花園已雜草叢生，後園的一棵蘋果樹地下更有不少腐爛蘋果，容易引來病蟲侵害。而大門前園更有一個螞蟻巢，需要找專人來剷除、落藥杜蟲。

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責任編輯︰羅嘉欣