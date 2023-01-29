【好人好事】伯伯過馬路跌倒無法起身　2司機衝前扶起獲讚︰好人有好報

▲ 伯伯過馬路跌倒無法起身，2司機衝前扶起送返安全位置。

老人家過馬路要小心！一名伯伯昨日（28日）過馬路時不慎向前仆倒，在馬路上掙扎數次仍無法起身，幸有2名司機見狀衝前扶起，將伯伯送回安全位置。

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事發過程被車Cam錄下。事發於昨午約1時51分，錄片車輛司機當時路經粉嶺一處馬路，正等待燈位。期間，一名戴鴨舌帽、身穿長褲黑外套的伯伯急腳過馬路，走到馬路中間段時突然失平衡向前仆倒，頭上的帽子也脫落。

伯伯在路中間數度掙扎撐地，仍無法起身。這時，有一名身穿紅色外套的司機步出，衝前扶起伯伯，同時有另一名身穿黑色外套的司機也上前幫忙攙扶。2名司機本欲扶伯伯過完馬路，但由於目的地距離行人道較遠，最後由紅衣司機攙扶伯伯原路折返到一開始的安全位置。

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網民：好人有好報！

車Cam被公開後，不少網民留言稱讚2名見義勇為的司機。但也有網民發現，片中有其他車輛在伯伯跌倒後按喇叭催促，替片中滿頭白髮的伯伯感到「牙煙」，所幸最終有驚無險：

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責任編輯：羅嘉欣