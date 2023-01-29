馬浚偉被指藉讀書辦移民　馬仔發文回應傳聞：蛇咬都唔走

馬浚偉在2021年任TVB藝術訓練中心校長，同年任香港電台創作總監。此外在去年11月起，成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，亦於今年出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員。

雖然如此多工作在身，馬浚偉仍堅持進修，在今年1月透露回歸校園報讀兩個課程，由此表示日後忙於工作及上課，估計可去娛樂消遣的時間不多，故此向朋友表示：「請別介意我經常用「要返學」和「要做功課」這兩個理由來拒絕你，因為，這是真的！」

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馬浚偉被指計劃移民

不過另一方面，卻傳出馬浚偉「借讀書為名，實際是離開香港移民」於是，他在昨日（1月28日）於社交網發文澄清從沒移民打算。

他首先寫道：「話說有人在某個group爆seed，說我早前公開說，我已正式獲得某大學錄取修讀課程，其實是借讀書為名，實際是離開香港移民。我真的笑到反肚！本來沒打算這麼早就公布，但既然有『有心人』想搞是搞非，那我只好『先下手為強』！」

馬浚偉：你找錯對象了

然後馬浚偉提出兩點作澄：「第一個，是神學課程，下個月（二月份）已經要開始上課了！第二個，是大學碩士課程，主修教育，今年下半年開始上課。那麼重點來了，這兩所學院和大學 都是在香港的，我到底要移民到那讀書？」

他最後強調：「我早就說過，我從來沒有打算移民！過去到現在，一直都沒有這個打算！留在香港和自己國家好好發展，我充滿信心，更樂得自在！想找人移民？或想『屈』人移民？你找錯對象了。」

之後他再分別發文寫：「或者我打算由九龍移民去新界或者港島區……呢」、「一早講過『蛇咬都唔走』㗎啦！我喺我電台節目都已經講過好多次啦！」

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