  • 15°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意

親子 13:01 2023/01/29

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

有心理學家警告，「媽媽谷」內的媽媽比較心態強烈，新手媽媽入群恐會壓力爆煲。（iStock圖片）

很多新手媽媽在懷孕時，為了尋求資訊會加入facebook或WhatsApp的「媽媽群組」或俗稱的「媽媽谷」，打算與其他媽媽一起分享育兒資訊，但有心理學家警告，媽媽在群組之間的比較心態，反而讓媽媽更容易出現焦慮、緊張的情緒，是相當危險的事。

據《紐約郵報》報道，來自美國新澤西的新手媽媽Mary Graber，在女兒出生前加入了一個facebook媽媽群組，某天半夜她一邊餵奶，一邊瀏覽群組內的訊息，發現有則帖文的留言是圍攻一名想抱著孩子睡覺的媽媽，

我看到這些惡毒的言論後，突然覺得想抱著孩子睡覺的自己非常糟糕。

Mary引述那些批評的留言包括︰「你害她沒有你的話永遠不會睡」、「你破壞了她的睡眠習慣」、「這樣她永遠無法學會自己睡嬰兒床上」等。雖然媽媽群組可以提供各種育兒資訊，但也可能伴隨著對媽媽的育兒方式作出各種批判。

最新影片推介︰

受集體思想影響 難成為真正父母

美國佩珀代因大學（Pepperdine University）教授Lauren Amaro進行的一項相關研究顯示，當媽媽瀏覽群組訊息的時間愈長，她們體內的「壓力賀爾蒙」皮質醇水平就愈高，「當媽媽不斷對照自己跟其他媽媽的集體想法，而非按照『我覺得這樣對我的孩子最好』的想法時，很難真正成為父母。」而紐約心理學Lesley Koeppel則警告，新手媽媽盡量不要在網路社群上尋找育兒意見，

這是非常危險，有部分女性會充滿敵意，其實她們就像發問的媽媽一樣沒有安全感。

轉餵奶粉慘遭圍攻

另一名來自佛州的兩孩媽媽Hayleigh DeGiorgio生第一個孩子時，卻退出了一個媽媽群組，因當她詢問代替母乳的奶粉推薦時，竟遭到猛烈批評攻擊。「我出院後遇到一些問題，不得不使用配方奶，但她們指責我又可悲又懶惰，母乳才是最好的。」當她意識到女性之間互相比較的競爭本性後，她便決定脫離這些群組，

我嘗試相信我自己。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【懷孕悲劇】孕婦誤信媽媽谷意見腹部劇痛不求醫　1周後「見紅」證BB無心跳
12:42 2023/01/28
【懷孕悲劇】孕婦誤信媽媽谷意見腹部劇痛不求醫　1周後「見紅」證BB無心跳
【復常之路】長期戴口罩不知說話時嘴巴會郁　專家倡多感官學習急救孩子3大發展
20:12 2023/01/19
【復常之路】長期戴口罩不知說話時嘴巴會郁　專家倡多感官學習急救孩子3大發展
【戒夜奶】新手爸嫌辛苦迫個半月大女兒戒夜奶　媽媽心痛BB肚餓喊不停
10:48 2022/12/22
【戒夜奶】新手爸嫌辛苦迫個半月大女兒戒夜奶　媽媽心痛BB肚餓喊不停

你可能感興趣

【懷孕悲劇】孕婦誤信媽媽谷意見腹部劇痛不求醫　1周後「見紅」證BB無心跳
12:42 2023/01/28
【懷孕悲劇】孕婦誤信媽媽谷意見腹部劇痛不求醫　1周後「見紅」證BB無心跳
【復常之路】長期戴口罩不知說話時嘴巴會郁　專家倡多感官學習急救孩子3大發展
20:12 2023/01/19
【復常之路】長期戴口罩不知說話時嘴巴會郁　專家倡多感官學習急救孩子3大發展
【戒夜奶】新手爸嫌辛苦迫個半月大女兒戒夜奶　媽媽心痛BB肚餓喊不停
10:48 2022/12/22
【戒夜奶】新手爸嫌辛苦迫個半月大女兒戒夜奶　媽媽心痛BB肚餓喊不停
新手爸媽 爸媽心聲 生育 懷孕 產前產後 網絡熱話 WhatsApp Facebook

最高瀏覽

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
15:17 2023/01/28
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事