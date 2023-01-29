【媽媽群組】新手媽入「媽媽谷」易遭圍攻壓力爆煲　心理學家警告︰部分女性充滿敵意

▲ 有心理學家警告，「媽媽谷」內的媽媽比較心態強烈，新手媽媽入群恐會壓力爆煲。（iStock圖片）

很多新手媽媽在懷孕時，為了尋求資訊會加入facebook或WhatsApp的「媽媽群組」或俗稱的「媽媽谷」，打算與其他媽媽一起分享育兒資訊，但有心理學家警告，媽媽在群組之間的比較心態，反而讓媽媽更容易出現焦慮、緊張的情緒，是相當危險的事。

據《紐約郵報》報道，來自美國新澤西的新手媽媽Mary Graber，在女兒出生前加入了一個facebook媽媽群組，某天半夜她一邊餵奶，一邊瀏覽群組內的訊息，發現有則帖文的留言是圍攻一名想抱著孩子睡覺的媽媽，

我看到這些惡毒的言論後，突然覺得想抱著孩子睡覺的自己非常糟糕。

Mary引述那些批評的留言包括︰「你害她沒有你的話永遠不會睡」、「你破壞了她的睡眠習慣」、「這樣她永遠無法學會自己睡嬰兒床上」等。雖然媽媽群組可以提供各種育兒資訊，但也可能伴隨著對媽媽的育兒方式作出各種批判。

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受集體思想影響 難成為真正父母

美國佩珀代因大學（Pepperdine University）教授Lauren Amaro進行的一項相關研究顯示，當媽媽瀏覽群組訊息的時間愈長，她們體內的「壓力賀爾蒙」皮質醇水平就愈高，「當媽媽不斷對照自己跟其他媽媽的集體想法，而非按照『我覺得這樣對我的孩子最好』的想法時，很難真正成為父母。」而紐約心理學Lesley Koeppel則警告，新手媽媽盡量不要在網路社群上尋找育兒意見，

這是非常危險，有部分女性會充滿敵意，其實她們就像發問的媽媽一樣沒有安全感。

轉餵奶粉慘遭圍攻

另一名來自佛州的兩孩媽媽Hayleigh DeGiorgio生第一個孩子時，卻退出了一個媽媽群組，因當她詢問代替母乳的奶粉推薦時，竟遭到猛烈批評攻擊。「我出院後遇到一些問題，不得不使用配方奶，但她們指責我又可悲又懶惰，母乳才是最好的。」當她意識到女性之間互相比較的競爭本性後，她便決定脫離這些群組，

我嘗試相信我自己。

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責任編輯︰王明芳