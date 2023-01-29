【好爸爸】兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫　成功救子寫下論文揚威四海

▲ 兒子患血癌法律系爸爸半途出家研醫，成功救子更寫出論文揚威四海。

兒女生病時，最痛心必然是父母。台灣便有一名慈父，原是法律系出身，惟在得知兒子罹患血癌後，為了幫忙尋找各種治療方法，竟積極鑽研國內外相關醫學研究。儘管半途出家，但日子有功，該名父親後來不但可以為兒子尋找合適療法，更以其兒的病例，與醫學專家共同發表論文，並刊登於國際醫學期刊。

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台大電機系教授葉丙成近日在Facebook分享這則真人案例，指該名大學讀法律系的爸爸，因為兒子罹患血癌，激起了其鑽研醫學文獻之心，最終取得美滿結果，不但尋找到合適方法，令兒子病癒，其借兒子的病例而與專家合寫的論文，更是揚威海外。不過，有如此魄力的慈父其身份亦非等閒，原來正是財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋。

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據了解，邵之雋的兒子2年前被診斷出罹患極重症再生不良性貧血，他與太太因此四處奔波求醫，最後在和信治癌中心醫院的協助下，兒子亦漸癒。

邵之雋亦曾在Facebook寫下：「我兒子骨髓移植案例登出來了，我是第三作者，透過基因研究解決癌症是可能的。」他又期望兒子「平安長大就是我的終極願望。」該篇與和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科醫師陳榮隆共同發表的論文，刊登於國際期刊《International Journal of Molecular Sciences》。

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責任編輯：羅嘉欣