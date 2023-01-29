  • 14°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 12:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【簡約公屋】示範單位曝光　三百多呎設獨立廚廁月租僅$2,650

社會 12:08 2023/01/29

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

房屋局局長何永賢帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀。（政府新聞網）

現時有超過10,000戶居民在惡劣的居住環境下生活。房屋局局長何永賢認為簡約公屋是最快且有效提供適切居所的選擇。她帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀，並介紹單位設計和基本配備。

房屋局局長何永賢認為簡約公屋是最快且有效提供適切居所的選擇。（政府新聞網）

簡約公屋早前曝光的8幅選址用地，包括啟德、黃大仙、屯門第3A區以及元朗錦繡花園旁邊的項目。房屋局局長何永賢帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀，面積約300多平方呎的簡約公屋單位，適合4至5人家庭入住，並設有獨立廚廁。月租初步預計為2,650元，約為同區新建傳統公屋的九折，亦有較細單位將可供申請。

簡約公屋設有獨立廚廁。（政府新聞網）

簡約公屋設有獨立廚廁。（政府新聞網）

簡約公屋由建築署負責興建，以組裝合成建築法加快建屋速度。按現時目標，簡約公屋的建築期大約只為一至兩年。居於惡劣環境的家庭，有望提早一年搬到較好的安樂窩。

居於惡劣環境的家庭，有望提早一年搬到較好的安樂窩。（政府新聞網）

輪候公屋約一年半的吳女士與兒子相依為命。參觀期間向何永賢講述自身情況，她與另一到場參觀的劏房戶梁太，均非常滿意示範單位的設計，盼可盡快上樓，改善環境。

帶同家翁、家姑和六個月大女兒參觀的梁太說，已輪候公屋約四年，示範單位環境寬敞，小朋友有充足活動空間。14歲的大兒子既可在書桌上做功課，也可有自己的睡床，日後無須再與妹妹和媽媽同眠，認為單位切合其一家需要。

相關文章

【橫財運到】六合彩頭獎無人中　下期頭獎$8,000萬周四攪珠
21:35 2023/01/28
【橫財運到】六合彩頭獎無人中　下期頭獎$8,000萬周四攪珠
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
22:39 2023/01/28
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
【非法放煙花】涉年初四土瓜灣道放煙花　4名本地男被捕
今日 10:46
【非法放煙花】涉年初四土瓜灣道放煙花　4名本地男被捕
【網上騙案】騙徒訛稱珠寶生意經營困難　39歲女疑墮情騙案被呃320萬
今日 11:06
【網上騙案】騙徒訛稱珠寶生意經營困難　39歲女疑墮情騙案被呃320萬
【寒冷天氣】今早市區氣溫降至10度　打鼓嶺更低見5度
今日 11:50
【寒冷天氣】今早市區氣溫降至10度　打鼓嶺更低見5度

你可能感興趣

【橫財運到】六合彩頭獎無人中　下期頭獎$8,000萬周四攪珠
21:35 2023/01/28
【橫財運到】六合彩頭獎無人中　下期頭獎$8,000萬周四攪珠
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
22:39 2023/01/28
【風化案】將軍澳POPCORN商場17歲少年闖女廁偷拍　27歲女受害報警擒狼
【非法放煙花】涉年初四土瓜灣道放煙花　4名本地男被捕
今日 10:46
【非法放煙花】涉年初四土瓜灣道放煙花　4名本地男被捕
錦綉花園 裝修設計 何永賢 房屋局 公屋 啟德 建築署 黃大仙 劏房 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
15:17 2023/01/28
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事