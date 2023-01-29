【簡約公屋】示範單位曝光　三百多呎設獨立廚廁月租僅$2,650

▲ 房屋局局長何永賢帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀。（政府新聞網）

現時有超過10,000戶居民在惡劣的居住環境下生活。房屋局局長何永賢認為簡約公屋是最快且有效提供適切居所的選擇。她帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀，並介紹單位設計和基本配備。

▲ 房屋局局長何永賢認為簡約公屋是最快且有效提供適切居所的選擇。（政府新聞網）

簡約公屋早前曝光的8幅選址用地，包括啟德、黃大仙、屯門第3A區以及元朗錦繡花園旁邊的項目。房屋局局長何永賢帶同劏房戶到簡約公屋的示範單位參觀，面積約300多平方呎的簡約公屋單位，適合4至5人家庭入住，並設有獨立廚廁。月租初步預計為2,650元，約為同區新建傳統公屋的九折，亦有較細單位將可供申請。

▲ 簡約公屋設有獨立廚廁。（政府新聞網）

▲ 簡約公屋設有獨立廚廁。（政府新聞網）

簡約公屋由建築署負責興建，以組裝合成建築法加快建屋速度。按現時目標，簡約公屋的建築期大約只為一至兩年。居於惡劣環境的家庭，有望提早一年搬到較好的安樂窩。

▲ 居於惡劣環境的家庭，有望提早一年搬到較好的安樂窩。（政府新聞網）

輪候公屋約一年半的吳女士與兒子相依為命。參觀期間向何永賢講述自身情況，她與另一到場參觀的劏房戶梁太，均非常滿意示範單位的設計，盼可盡快上樓，改善環境。

帶同家翁、家姑和六個月大女兒參觀的梁太說，已輪候公屋約四年，示範單位環境寬敞，小朋友有充足活動空間。14歲的大兒子既可在書桌上做功課，也可有自己的睡床，日後無須再與妹妹和媽媽同眠，認為單位切合其一家需要。