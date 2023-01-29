【非洲潮什麼】梁芷珮帶埋仔女出發　Christy馬爾代夫暢泳騷靚媽身段【多圖】

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》將於明晚（1月30日）於TVB首播。

今次與過往的不同之處，是Christy除繼續與老公拍住上，還帶同仔仔Duncan及女兒Kasey齊出發，並鎖定新加坡為首站，務求令是次印度洋珍珠三島加大半個非洲之旅玩得更為盡興。

一行四人為了在一個半月內盡情踏足想去地方，竟一口氣搭了足足17次飛機，相當瘋狂！為玩得開心兼安心，Christy一家出發前更是做足準備，Christy說：「每人打成4至5支針先出發，去到Safari，又要食啲瘧疾嘅藥食咗成個月。」

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難忘馬爾代夫勁大浪

今晚播出《非洲潮什麼》，便以有「夢想旅遊天堂」之稱的馬爾代夫為主。

Christy除帶大家感受當地馳名的無敵靚海景，又帶同一對仔女玩勻浮潛、「空中飛人」大鞦韆，及在當地人帶領下體驗馬爾代夫漁民傳統釣魚方法line fishing，試釣吞拿魚，囡囡更獲封「釣魚女神」。

談到馬爾代夫之旅，Christy受訪時坦言最難忘是出親海都相當大浪：「臨出發體驗傳統釣魚當日其實好大浪，所以我哋一路釣一路暈船浪得好犀利。另外記得有一日去睇鯊魚，原本我啲小朋友都有啲驚，但後來因為實在太大浪，冇人想留喺架船度，所以全部跳晒落去拖住教練浮潛搵鯊魚。」

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探訪Safari Big Five

完成馬爾代夫行程後，Christy之後的集數還會帶大家深入位於印度洋的全新渡假村，到附近小島探訪受保護的巨型龜。

第三站的毛里求斯，Christy一家除了會挑戰大量水上活動，更會到當地動物園感受與獅子漫步滋味。

在最後兩站開普敦及肯雅，Christy除了會試坐「豪華紅酒叮叮」、穿梭不同的紅酒酒莊品嚐紅酒、直踩世界第二大海洋——大西洋親親鯊魚，還會展開Christy自己期待已久的非洲野生動物之旅，探訪Safari Big Five（非洲野生五大動物）非洲獅、花豹、非洲象、黑犀牛及非洲水牛。

另外，還會帶同小朋友到非洲部落探望原住民，絕對是一次讓觀眾再度大開眼界的旅程。

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