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【懷孕特例】18歲女肚痛驚揭穿羊水始知懷孕　肚無凸起曾做驗孕測試呈陰性

育兒經 13:34 2023/01/29

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18歲女肚痛驚揭穿羊水始知懷孕！肚無凸起，曾做驗孕測試呈陰性。

懷孕媽媽總要承受各種不適，但也有人懷孕後竟毫無徵兆，甚至直至生產時才驚覺自己有孕。一名18歲女子懷孕後毫無跡象，直至分娩前出現陣痛，始知自己已是準媽媽。

最新影片：

綜合外國媒體報道，美國一名18歲女子在某日睡醒後突然肚子劇痛，在媽媽陪同下前往醫院檢查發現，自己竟然「穿羊水」。還未等母女二人反應過來，女子就被推進產房，2小時後順利誕下一名女兒。

無懷孕跡象 曾驗孕結果呈陰性

由於女子完全沒有懷孕跡象，直至分娩前陣痛，才發現自己有孕，情況離奇。據該女子母親回憶，女兒曾有一次吃大餐後嘔吐，當時懷疑是孕吐，但做驗孕測試後結果呈陰性。

而女子在懷孕期間，由於沒有任何症狀，連肚子都沒有凸起，她不僅可以穿比基尼，甚至肆無忌憚進行騎馬、打獵等劇烈運動。而女子還曾在出席一場舞會，前4個月就準備好一件貼身晚禮服，直至出席舞會當天穿上仍然合身，因此也沒有任何人想到女子有孕在身。據該母親推算，女兒當時應已懷孕5個月。

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責任編輯：羅嘉欣

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