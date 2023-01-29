【取消隔離令】醫管局明起加強支援確診者　預留普通科門診名額予高風險人士 【一文睇清求診安排】

▲ 醫院管理局轄下各醫療單位將加強服務。（資料圖片）

政府由明日（30日）起撤銷發出隔離令的安排，醫院管理局轄下各醫療單位將加強服務。詳情如下：

普通科門診診所：

醫管局的所有普通科門診診所，包括七間2019冠狀病毒病確診個案指定診所及早前暫停部分服務的診所，將於明日（30日）起恢復正常的普通科門診服務。

預約途徑詳情：

▲ 醫管局將於明日（30日）起恢復正常的普通科門診服務。（醫院管理局FB）

醫管局將增加普通科門診診所的偶發性疾病診症名額，以加強對患有偶發性疾病的病人，包括確診病人的支援。

普通科門診診所會預留診症名額給較高風險的確診病人（包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人）透過以下途徑預約︰

透過手機應用程式「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式或七條「關愛預約專線」預約診症時間：

▲ 七條「關愛預約專線」。（政府資料截圖）

透過普通科門診電話預約系統進行預約時，系統會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌。

其他確診病人可透過「HA Go」內的「預約普通科門診」程式或普通科門診電話預約系統預約診症服務。

醫管局支援熱線 1836 115 會繼續為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。

急症室服務：

醫管局會密切監察各公立醫院急症室的運作情況，有需要時會調配額外人手應付服務需求。徵狀較輕微或較低風險的確診病人，應向可以處方新冠口服藥物的私家醫生求診，避免加重急症室或普通科門診的壓力 (私家醫生的名單：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf)。

中醫服務：

確診病人可按其需要到18區中醫診所暨教研中心求診。有關中醫診所暨教研中心的服務安排:cmk.ha.org.hk/index。

▲ 中醫服務。（醫院管理局FB）

探訪安排：

由星期三（2月1日）開始，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，無須事事先預約。醫院會因應病房情況，同一時間最多兩位訪客進入病房探病，期間可以換人，上限為三位訪客。探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，並嚴格遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。

▲ 探訪安排。（醫院管理局FB）

收費安排:

符合資格人士可到普通科門診、中醫診所暨教研中心或公立醫院接受治療，均需按符合資格人士的收費繳交費用。

而非符合資格人士若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格人士的收費繳交費用。有關人士若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，亦須支付有關藥物的費用。

▲ 收費安排。（醫院管理局FB）

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記者：馮芷婷