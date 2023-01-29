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【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧結婚10周年　甜曬日本街頭拖手合照激罕放閃

育兒經 14:34 2023/01/29

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蒙嘉慧與鄭伊健結婚10周年，罕有甜曬夫妻的手拖手合照放閃。

蒙嘉慧（Yoyo）於2013年與鄭伊健結婚後，便淡出娛樂圈，前年Yoyo獲老公揼本過百萬於日本福岡開設房地產公司，從事物業管理、移民及升學等生意，現時長居當地，但鄭伊健就曾否認移居。自伊健在港完成演唱會後，兩夫妻返回日本慶祝結婚10周年，Yoyo昨日更激罕曬出兩人拖手的合照。

最新影片推介︰

受疫情影響，現年55歲的伊健和49歲的Yoyo一直分隔港、日兩地，適逢二人結婚10周年，伊健已飛抵當地與Yoyo會合慶祝。Yoyo昨日（28日）在社交平台罕有分享與老公手拖手在街頭漫步的合照，兩人面露甜蜜笑容非常溫馨。

被閃盲的網民留言大讚俊男美女，「真實、自在、逍遙」，並紛紛祝福二人「幸福快樂恩愛」、「快樂自在，開心甜蜜」，又指朦朧美的照片更顯得浪漫。

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伊健讚與Yoyo很舒服自在

鄭伊健與蒙嘉慧的紅娘是黎諾懿，因2006年黎諾懿相約一齊打羽毛球而認識，兩人志趣相投，一拍即合。伊健和Yoyo經常結伴行山、打羽毛球、跑步、潛水、騎單車、滑雪等，又同樣熱愛打機，曾被影到一起外出「捉精靈」。有「機王」之稱的伊健曾笑稱，其實Yoyo比他貪玩2倍。

兩人於2013年在東京秘婚，早有共識不會生兒育女，要享受二人世界。伊健曾大讚老婆直白、真實、有愛心，在她面前可以卸下所有防備安心做自己，感到很舒服很自在。

Yoyo近年50仍保養得宜。（facebook圖片）

最大責任是照顧老婆健康

伊健曾接受TOPick訪問時坦言，照顧自己和Yoyo的健康是最重要，「我最大的責任，就是要照顧好家人及自己的健康。」由於醫生常指Yoyo身體不好，可能有病也不知道，所以她首要調理身體，讓生活輕鬆，做喜歡的工作或去學習新事物。

Yoyo對於維繫婚姻的看法也很清晰︰「我的責任就是要令伴侶開心。」伊健知道老婆鍾情日本文化，近年打本過百萬助她在日本福岡開房地產公司，主打物業管理、升學及移民等。身為老闆的Yoyo不時拍片做生招牌宣傳，還監督網頁設計，凡事親力親為。

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責任編輯︰林綺玲

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