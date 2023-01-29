【COLLAR成員】李啟言將學習行路　So Ching：We can't lose hope

在去年7月，MIRROR演唱會的大型顯示屏墮下，慘被撃中的舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷。

而阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，在昨晚（1月28日）代禱信表示，阿Mo在上周在意外發生半年後，首次重訪居所數小時，在下月起，阿Mo會利用外骨架訓練腦部接受和發放行路指令的訊號習慣，以及強化腳部的肌肉協調。

林牧師並透露阿MO心願寫道：「I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.」其意思為：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

【李啟言傷勢】阿Mo曾出院短暫回家 李啟言將重新學走路

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So Ching：We can't lose hope

他又提到，李啟言的血氧含量正常，但胸肌仍然未能幫助正常咳嗽。 對於勞工處向藝能、協興隆及舞蹈員僱主舞館公司（STUDIODANZ）提出15項檢控，李盛林說盼望處方日後在職安及員工保障方面，有更清晰和全面的監督，不要視演藝表演者的角色和待遇為「二打六」。

至於一度停工照顧男友阿Mo的COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），在今年1月1日復工，她在昨晚（1月28日）於個人IG妁story方式轉發Mo父李盛林牧師的代禱信。

另外，她上載和愛貓的照片，寫道︰「It's been half a year﹗We can't lose hope﹗Still waiting﹗（半年了﹗我們不能失去希望！仍在等待。）」

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