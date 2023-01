【COLLAR成員】李啟言將學習行路　So Ching：We can't lose hope

在去年7月,MIRROR演唱會的大型顯示屏墮下,慘被撃中的舞蹈員李啟言(阿Mo)受重傷。

而阿Mo的父親李盛林牧師,在事故後每逢周六晚都發出代禱信,在昨晚(1月28日)代禱信表示,阿Mo在上周在意外發生半年後,首次重訪居所數小時,在下月起,阿Mo會利用外骨架訓練腦部接受和發放行路指令的訊號習慣,以及強化腳部的肌肉協調。

林牧師並透露阿MO心願寫道:「I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.」其意思為:「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」

李啟言將重新學走路

So Ching:We can't lose hope

他又提到,李啟言的血氧含量正常,但胸肌仍然未能幫助正常咳嗽。 對於勞工處向藝能、協興隆及舞蹈員僱主舞館公司(STUDIODANZ)提出15項檢控,李盛林說盼望處方日後在職安及員工保障方面,有更清晰和全面的監督,不要視演藝表演者的角色和待遇為「二打六」。

至於一度停工照顧男友阿Mo的COLLAR成員蘇芷晴(So Ching),在今年1月1日復工,她在昨晚(1月28日)於個人IG妁story方式轉發Mo父李盛林牧師的代禱信。

另外,她上載和愛貓的照片,寫道︰「It's been half a year﹗We can't lose hope﹗Still waiting﹗(半年了﹗我們不能失去希望!仍在等待。)」

