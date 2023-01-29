【捐血救人】男子29年捐血381次 　被網民質疑報大數專家咁解釋

▲ 男子29年捐血381次 被網民質疑報大數。

內地男29年來捐血達381次遭質疑！有「湖北獻血第一人」之稱的李光明於60歲大壽當日，終完成其第人生381次捐血，其善舉受到當地不少媒體報道之餘，亦被不少網民讚好。不過，有人卻質疑捐血次數是否遭誇大其詞及當中可行性。對於種種爭論，有專家則主動闢謠稱，以國內標準，李男理論上限可以捐達696次，並大讚其無私奉獻精神很偉大。

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根據內地傳媒報道，湖北保安員李光明自1994年起，因偶然得知一位殘疾人為救生命垂危的陌生女孩而無償捐血，內心十分觸動，於是便開始了捐血的習慣。連同其本月13日60大壽生日之時的捐血，他29年以來捐血已達381次（全血+成分血），獻血總量達174,560毫升，相當於把自己全身的血換了30多次，足以救助800多名病患者。由於60歲是內地規定的捐血年齡上限，李男當天的捐血亦是他最後一次捐血。

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事件曝光後，李男善心被人大讚的同時，有不少人質疑捐血次數真實性，「每年十餘次嗎？科學嗎？」，並指出國內捐血規定半年一次。有傳媒就有關爭議向青島大學附屬醫院的血液專家、輸血科主任王海燕查詢，對方則澄清指捐「全血」才有半年一次的規定，而採血小板只需隔2周就可以，若只捐血小板，理論上29年可捐696次。王海燕又指現時國內捐血要求有標準規範，對捐血者有充足夠保障，並大讚李男視捐血為習慣的無私奉獻精神很偉大。

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責任編輯：羅嘉欣