【火警意外】新蒲崗工廈三級火燒逾15小時 消防處調查大廈手動警報系統失效
新蒲崗五芳街31至33號永顯工業大廈發生三級火，由（28日）清晨5時18分，直至當晚8時08分才被大致救熄，大火焚燒了將近15小時，更一度發生爆炸及回燃。消防處調查發現，大廈手動警報系統無法正常運作。
起火地點為大廈9樓的電子零件倉庫，消防接報到場發現9樓樓梯間冒出大量濃煙，隋即升起雲梯向大廈中層射水撲救，然而火勢突然加劇，其後更於早上8時53分升級為三級火。火勢於下午1時受到包圍，並於下午2時50分受到控制。
消防處高級消防區長陳富山指表示火場面積大，存放大量電子零件及塑膠配件，大廈外牆亦因更新工程設棚架和保護網，增加消防撲救難度。並且就大廈手動警報系統未能正常運作，署方會安排專責小組跟進調查事件。
是次火警合共出動300名消防員及17名救護員，動出5條喉、5隊煙帽隊、2個雲梯水塔，又出動煙火特遣隊、特勤支援隊及無人機探測火場溫度，亦曾協助7人疏散到安全地方。火警中1名男子吸入濃煙不適，送往伊利沙伯醫院治理。
永顯工廠大廈至今仍未解封，大批消防員早上到場持續調查起火原因，並協助清理現場，屋宇署亦有派員到場視察，評估樓宇受火災影響的程度。
運輸署特別交通消息
較早前因火警而封閉的五芳街及彩頤里的全線現已解封；但四美街(來回方向)介乎六合街與彩虹道之間的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，出行前應注意交通消息。受影響巴士路線包括九巴29M,74A,74X,82X,85M,89B,92R,268C及269C號線須改道行駛。
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責任編輯：梁凱婷