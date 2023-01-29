【財案2023】近98%基層市民認為政府應發放生活津貼　社協籲政府向基層派1萬元現金

▲ 社協建議政府向每名基層派1萬元現金津貼。（社協提供）

新一份財政預算案下月發表，香港社區組織協會調查指，近98%基層市民認為政府應向基層人士發放基層生活津貼，並有逾9成人認為應以現金方式發放。社協呼籲政府向基層人士派發1萬元現金津貼，並設立短期失業及就業不足援助金等。

社協今年1月訪問946基層市民，其中近半指過去一年收入減少，逾3成稱要依賴福利津貼維生。有近9成8受訪者也認為，政府應因應疫情影響及未來的通脹向生活在貧窮線下及正在領取各項現金津貼的基層人士，發放基層生活津貼，並有逾9成受訪者認為應以現金方式發放；其中分別有約8成受訪者指透過現金發放「可用來繳付各項家居費用 （如租金、水電費等）」及「可更靈活運用」。

社協認為新一份預算案應更有效做到精準扶貧，建議政府斥資604億推短期紓困措施，包括向每名基層人士派發1萬元現金「基層生活津貼」，讓基層市民可以以用之交電費及交租等，更靈活運用；同時也應設立短期失業及就業不足援助金、為在職家庭津貼等受惠人提供額外兩個月支援津貼、為公屋租戶提供租金寬免等。長遠則應為特定行業開徵「暴利稅」、引進負稅率制度及上調利得稅率等。

恆生大學二年級生張同學與家人1家3口居住在深水埗區公屋，由於疫下家庭收入減少，為幫補學費及家計，他今年起也開始兼職工作。他指，政府過去派發的消費券並不能用來繳交學費，希望新一份預算案可改派現金，發放至少1萬港元的生活津貼，以舒緩壓力。

居屯門劏房的邱小姐就稱，其就讀小六的兒子需要補習，惟丈夫只能做一些散工，去年更因兩次受傷令收入大減，希望政府能派現金，緩解他們的經濟壓力。

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責任編輯：黃小冰