  • 15°C
香港時間 : 2023129日 (週日) 17:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財案2023】陳茂波︰無可避免收緊財政政策　盡可能緩減對弱勢社群影響

政治 16:25 2023/01/29

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

陳茂波表示，無可避免收緊財政政策。（馮漢柱攝）

新一份《財政預算案》下月公布，財政司司長陳茂波稱，無可避免必要收緊擴張性的財政政策，但未必適宜一刀切取消所有紓緩措施，當局在考量不同措施時，會盡可能緩減對弱勢社群的影響。

陳茂波今日在網誌表示，新一份預算案最大挑戰是，面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。他稱，過去幾年經濟受疫情困擾，政府財政收入減少，不過三年來的防疫抗疫，及支援措施已涉及六千多億元的開支，當局採取了擴張性財政政策，透過逆周期措施增強對市民及中小企的支援，穩住了社會和市場信心。

但他指出，連續幾年的擴張性財政政策，令財政儲備大幅降到八千億水平、相當於12個月政府開支，遠較三年前的20多個月低。

至於收緊擴張性財政政策，陳茂波形容是「無可避免並有必要」的做法，關鍵是如何讓政策收緊的力度與經濟現況相符合。他認為做出相應的調整，是負責任的做法，亦符合《基本法》第107條提出的「量入為出、力求收支平衡」的原則。

但考慮到經濟復甦之初，市場信心比較薄弱。若大幅收緊財政開支，或會不利於鞏固復甦勢頭。因此認為未必適宜一刀切取消所有紓緩措施，亦可能須分擔額外稅負。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【財案2023】A4聯盟倡派至少5000元消費券　向旅客派優惠券鼓勵來港消費
17:00 2023/01/27
【財案2023】A4聯盟倡派至少5000元消費券　向旅客派優惠券鼓勵來港消費
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
18:21 2023/01/27
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
【財案2023】近98%基層市民認為政府應發放生活津貼　社協籲政府向基層派1萬元現金
今日 16:24
【財案2023】近98%基層市民認為政府應發放生活津貼　社協籲政府向基層派1萬元現金

你可能感興趣

【財案2023】A4聯盟倡派至少5000元消費券　向旅客派優惠券鼓勵來港消費
17:00 2023/01/27
【財案2023】A4聯盟倡派至少5000元消費券　向旅客派優惠券鼓勵來港消費
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
18:21 2023/01/27
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
【財案2023】近98%基層市民認為政府應發放生活津貼　社協籲政府向基層派1萬元現金
今日 16:24
【財案2023】近98%基層市民認為政府應發放生活津貼　社協籲政府向基層派1萬元現金
經濟衰退 財政政策 疫情 弱勢社群 經濟 編輯 陳茂波 財政預算案 基本法 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
15:17 2023/01/28
【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 　透露做二寶媽不容易
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港
10:00 2023/01/22
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港