【財案2023】陳茂波︰無可避免收緊財政政策　盡可能緩減對弱勢社群影響

▲ 陳茂波表示，無可避免收緊財政政策。（馮漢柱攝）

新一份《財政預算案》下月公布，財政司司長陳茂波稱，無可避免必要收緊擴張性的財政政策，但未必適宜一刀切取消所有紓緩措施，當局在考量不同措施時，會盡可能緩減對弱勢社群的影響。

陳茂波今日在網誌表示，新一份預算案最大挑戰是，面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。他稱，過去幾年經濟受疫情困擾，政府財政收入減少，不過三年來的防疫抗疫，及支援措施已涉及六千多億元的開支，當局採取了擴張性財政政策，透過逆周期措施增強對市民及中小企的支援，穩住了社會和市場信心。

但他指出，連續幾年的擴張性財政政策，令財政儲備大幅降到八千億水平、相當於12個月政府開支，遠較三年前的20多個月低。

至於收緊擴張性財政政策，陳茂波形容是「無可避免並有必要」的做法，關鍵是如何讓政策收緊的力度與經濟現況相符合。他認為做出相應的調整，是負責任的做法，亦符合《基本法》第107條提出的「量入為出、力求收支平衡」的原則。

但考慮到經濟復甦之初，市場信心比較薄弱。若大幅收緊財政開支，或會不利於鞏固復甦勢頭。因此認為未必適宜一刀切取消所有紓緩措施，亦可能須分擔額外稅負。

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責任編輯：趙居逸