【百萬富翁】保安散工做4年儲到100萬　網民計算儲錢大法︰事在人為

▲ 一名打工仔聲稱做了保安散工4年，成功儲到100萬，引起網民群起計算儲錢大法。

做基層工作都有出頭天！有網民在facebook討論區轉載相片，指有打工仔做了4年保安散工，近日終於儲到100萬元，引起網民熱烈討論該名保安散工，如何積小成多儲錢變成百萬富翁。

最新影片推介︰

有網民在facebook群組「香港單身狗關注組」轉發相片，從相片中可見，該名保安散工出示於本月11日做半年定期的銀行單，存款為1百萬元，利率5.25厘，7月到期時的利息為26034.24元。保安散工在帖文中表示，「返了4年炒散保安，已儲$100萬。」有關帖文被截圖瘋傳。

圖片引起網民齊齊計數，指「4年儲100萬，即一年25萬，一個月2萬」、「30日，佢星期六日做埋，一日搵八舊點會搵唔到？」、「如果淨儲100萬，每月唔食唔住要儲20,833元x48月，咁炒散+保安應該要接近35,000元先生活到」、「如果你話你住屋企食屋企，搵25,000元一個儲20,000元洗5,000元，好好恆心儲4年，都好勉強講得通。」

▲ 該名保安散工表示做了4年「炒散」，已儲到100萬元。（fb群組「香港單身狗關注組」圖片）

疫情保安日薪過千元

不少網民估計，該名打工仔應該每日要返2份保安工，「好肯定咁返法一定辛苦過做長工」，或者他在疫情期間密密做，「好多保安去到千幾蚊一日」、「如果長期開足工，一個月儲兩萬係有可能，最緊要忍到手放棄所有享樂」、「好多嘢事在人為，看更好處係仲可以屋企附近做，車錢都慳返」。

不過，有人直言要沒有養家壓力和健康問題，才能儲得多錢，「4年無病無痛，仲要唔使養老豆老母，過時過節唔使俾錢老豆老母，唔洗交稅，無供保險」。有人笑言都想轉行做埋一份，「邊間公司咁好，我都轉行啦」，但有人卻留意到相中的銀行單寫明的定存年息，「依家定期有5.25厘咁高」？

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳