【大誠實家】Babyjohn與Asha初合作建立互信　Dee哥分享昔日冧女甜蜜橋段

▲ 蔡瀚億（Babyjohn）、何啟華（Dee ）、徐㴓喬（Asha）在《大誠實家》刷出火花！

如果突然失去了說謊的「本能」 ，人生會變成了怎樣？由蔡瀚億（Babyjohn）在ViuTV劇集《大誠實家》中演的盧文乃， 正正帶大家經歷一趟誠實之旅。

「阿乃」 Babyjohn與林放虎（何啟華Dee飾）、張若玲（徐㴓喬Asha飾）一同接受TOPick專訪，大談拍攝點滴以及各自在生活中的誠實之道。

【大誠實家】BabyJohn自爆講大話經驗 李敏直言與Alton合演情侶有壓力

Dee哥鬧Babyjohn

Dee所演的林放虎視盧文乃（Babyjohn飾）為敵人，其中有一場戲就交代放虎把多年的仇恨、冤屈發洩在阿乃的身上，這也令Dee哥大感難忘。

他說：「我覺得那場戲是好看的，無論是演員抑或是角色也好，也有一種抒壓的感覺。」他笑稱那一場也拍了很多次， 「但不關我的事，是鏡頭的問題，因為那個場口是很寬闊的，所以就鬧了Babyjohn很多次，每一次也很爽！」

Babyjohn就對與若玲（Asha飾） 在監獄的戲份留下深刻印象，他分享道：「情緒很重的，但那天也有很多場是趕著拍的，所以該場戲也不能夠花太多時間。我最後知道該場戲是一個鏡頭直落的，我會把這場戲稱之為到教堂內懺悔。」

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Babyjohn與Asha建互信

Babyjohn、Asha初次合作便演一對夫妻，既有搞笑、深情、崩潰，又有Babyjohn被Asha「遭質」的場面。

Babyjohn覺得與Asha合作起來就很信任大家，更會形容彼此會為對方的情緒負責任，他更指雙方沒有經常聊天，但就好像牽著對方般。

好奇兩位是如何建立出一份默契，Dee哥先幫忙解答：「默契就有數個程度，作為一個演員對自己的要求，數個因素聚集在一起。」 Babyjohn則簡單地認爲是與氣氛有關。

Asha覺得當中的默契是很珍貴的，「曾經拍過一Take後，大家就是覺得下一次可以再做得好一點，大家也感覺到彼此的程度是尚未到。」

Babyjohn續說：「是很變態的，有一次我與阿Dee是崩潰的，大家的情緒也很深，然後導演就說要把劇中阿乃的女兒加至這場戲中。而女兒會問你一個問題，然後你就想出答案。你是編劇來的，要我去想答案？那一刻，我看著阿Dee再看到女兒，真的很有一家人的感覺，那我就很自然地回答出一個答案。」

▲ Babyjohn與Asha在《大誠實家》中初次合作。（陳慧安 攝）

認真做好準備

眾人可建立獨有的默契，顯然也投入角色世界當中，Babyjohn透露早在拍攝前約兩個月進行劇本圍讀，他稱：「我與阿Dee、導演傾談，我又與Asha、導演一同傾談，再與編劇去根據對角色的感想再修改劇本，也不知改了多少次。」

Babyjohn強調在拍攝《大誠實家》時沒有「爆肚」，他解釋：「大家也尊重劇本的一字一句，也希望可以盡量說出編劇寫出來的所有內容。我覺得這一次是很難得地可以用這麼長時間的前期功課，令到大家在各方面也準備很很好，避免很多與對手在現場配合的情況。」

他指自己接下不同演出時也會先問：「有無劇本？」，而《大誠實家》團隊在這方面令他同樣難忘，皆因每當有新劇本時，他們就會馬上更新。

他稱：「他們可以把修改的部份加上在原先的劇本當中，但他們是每一次把像『聖經』般厚的劇本給我，兩天後又再有一疊經修改後的劇本。

團隊的這項舉動獲Babyjohn力讚，他說：「他們是真的很仔細，這個情況是出現在開拍前的一個月，所以我覺得他們的準備是很充足。」

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從角色有所得著

劇集中的情節或許會令人從中有所共鳴，身為演員的他們也承認從角色有所得著。

當Babyjohn在看第9集劇本後段的盧文乃時，一邊看時就一邊落淚，皆因他覺得阿乃連結得到自己，「原來自己也經歷了不短的入行時間，在很多事的擺位、取決上是會令自己忘記、忽略了一些事情，盧文乃就很像提醒了我，原來我有一些事情有所忽略，是有機會失去，難道要待失去時才去珍惜嗎？」

他趁機好好感謝阿乃：「他好像幫助我去清理這麼多年來的垃圾，是連結了我的心靈呢！」

▲ Babyjohn感謝自己所演的盧文乃！（陳慧安 攝）

Dee哥曾做傳銷

Dee哥就覺得林放虎令他覺得從事傳銷工作可能也可以賺錢，他更大方分享年少時的傳銷經歷，「會考過後在找暑期工，有朋友介紹我任職美客院的街頭Sale，當時只是拿著一張紙，問：『小姐，你做唔做Facial啊 ？雖然你唔做都好好，但你做埋就接近完美』，是真的很像《大誠實家》中所說的廢話。」

當年Dee哥的工作是沒有底薪的，更憑一天兩張單而成為Top Sale，但更需向哥哥借下一筆錢，他繼續分享道：「可能我賣出$198的美容券，我就分得$20，但我又要付$100參加傳銷公司的講座。我甚至向哥哥借了一筆錢以購買一個計劃，當我付了錢後，當然就知道自己出事了。 」

正所謂「一世人兩兄弟」，Dee哥指自己已在哥哥結婚時為他付婚照費用，以當作「抵債」。 幸好，灣仔戲團的《幻彩人生》令Dee哥在舞台劇中尋回自己，Dee哥也笑指自己是脫離了「邪教」！

▲ Dee哥年少時曾任職傳銷。（陳慧安 攝）

並肩作戰

舞台劇是Babyjohn與Dee哥的共通點，但真正令二人結緣的是電影《狂舞派3》的首映活動，二人更於當晚在車上談到「香港做戲經」。

似乎當時二人已經談得火花四濺？Dee哥解釋指由於自己當時快要參演電影《金手指》，因一段時間沒有演戲便感到很緊張，就請教Babyjohn會如何處理如此的情況。

Babyjohn憶述當時的情況：「我自己也經歷過這些緊張的時候，就是眼前是華哥劉德華。我就只是把經歷過的緊張分享給他，提到如何不讓緊張去影響演出。」

身旁的Asha從Babyjohn、Dee哥身上也有所學習，她觀察到Babyjohn與導演聊得很仔細或拍攝後要求看playback，她就發現原來演員可以這樣去做。

Dee哥指Asha是不停在笑，Asha說：「可能你以為我是很留心地在聽演員說話，或是我在演戲，但其實我在跟自己說 ：『唔好聽，聽咗就會笑，呢一場唔可以笑』。」

Asha坦言投入情緒是相當困難，「我就需要聽歌或請經理人責罵我一番，盡量進入情緒當中。」Dee哥補充指自己看到Asha時就覺得她是很辛苦， 指Asha在角落培養情緒時，很像怨靈般、像有黑煙圍著她。

▲ （陳慧安 攝）

娛樂圈中的「誠實」

入行10年的Babyjohn覺得自己變得坦白、 坦誠得多，也承認會有說一些善意的謊言，不過他始終堅信坦誠的重要性。

他解說道：「對方或許會覺得你是很直接、很寸，但最重要的是我的心地是這樣，我真的想為你好、為大家好，想一起把事情去做好。坦誠是絕對需要的，是我現時處事時會著重的！」

在參演《大誠實家》時，Babyjohn在拍完每一場戲後會與導演傾談，並會指出好與不好的地方，又會選擇重拍以得知對方對不同版本的看法。

自言樣貌上不帶「傷害性」的他，未曾聽聞過別人對他的閒言閒語，「可能大家也覺得我是真的把心拿出來，我是真的想為大家好，我覺得大家也感受得到的！」

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保錡常說善意謊言？

Dee哥認同Babyjohn所說的，就是出發點的問題。他自己就覺得誠實不是對人，而是需要「對自己」。

他舉出例子：「譬如你很喜歡演戲，你為演戲付出了甚麼呢？當你給自己有一個交代的話，你的行動自然就會不同。我在這行中也看到很多很不誠實的人，他說自己很想做某些事，但轉頭又跟老闆說：『你今日好靚仔』。」

他續說：「你的動機是為著甚麼？就誠實一點地承認從事娛樂圈是為金錢、虛榮，不是喜歡藝術。 娛樂圈是一塊很大的餅，每一個方法也有它的存在意義與價值，你自己知道自己是怎樣的人、用甚麼方法。」

Dee哥感謝隊友保錡經常「鼓勵」 自己，「他會指我的歌聲很動聽、『你放出去唱啦』、『OK㗎，你得㗎』，我覺得他真的是很窩心。當我唱歌走音時，他就會不斷地唱我走了音的那句，哈哈哈。 」

▲ （左起）193、保錡、阿Dee、肥仔（IG圖片）

面對愛情

Asha所演的若玲是愛情大過天，坦誠地愛一個人的勇氣也令Asha深感佩服。

現實中的Asha也曾把愛情排在首位，她稱：「我對於事業也沒有那麼進取，對於愛情就是盲目地衝過去，我的朋友也說我是黐線的。」

她更大爆一件父母也不知道的瘋狂事：「最誇張的是當時在英國讀書，就為追求女生而逃學，並向朋友借錢以乘飛機到女生的所在地，以給予對方驚喜。我的父母是今時今日也不知道這件事，我也絕對不建議做這件事，但我視愛情是很重的，我為了見對方而會選擇去做。」

她回想當時是17、18歲，現時就多了一些分寸，「盲衝力」大減了30%至40%，即是在拍劇期間就不會突然消失。但她深明自己是害怕後悔的人，所以如拍劇期間有一天假期的話，她也會選擇爲愛的人「盲衝」呢！

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對於女生的積極舉動，Dee哥搞笑地說：「對我而言，女性主動一點，當然就是好事，我是絕對欣賞的，應該要勇敢追求自己喜歡的事。」

他自己過往曾被分手後的前度挽留，現時的他對人生沒有很多安全感：「分不清對方在WhatsApp中是想向我打招呼還是想追求我，我也不知道應否回覆對方，對方又可能會把我的回覆作截圖，然後不知道有甚麼企圖。」

甜蜜小驚喜

愛情是需要一直在經營，為對方炮製小驚喜已是令愛情保鮮的方法，與太太結婚十年的Babyjohn也認同小驚喜在愛情中的重要性。 他覺得以繁忙成了甚麼也不做的藉口，就真的慢慢會令感情淡如細水，變成一縷輕煙。

Dee哥突然「獻計」：「我在想那些小驚喜是否『我今日無交水費，停咗水，驚唔驚喜？』」

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Babyjohn回應道：「如果我日後有機會搬到日本居住的話，一定會用到這個招數，說沒有水就一起浸溫泉。」身爲人夫的他承認自己經常說：「我同你去到日本就會畀驚喜你」 ，他細想在香港中找驚喜也一定找得到的，並不是一件難事。

他不忘分享爲太太炮製過的小驚喜，「曾在街市的花店看到很美麗的花，買回家就好好地插起來，可能她經過時也沒有發現，而小小的舉動可讓她知道她對我有多麼的重要。」

▲ Babyjohn於2013年與圈外女友Donut結婚。（IG圖片）

予人感覺「計仔多多」的Dee哥，指自己十多歲時體現「人窮時就會有創意」 。他回憶道：「寫下認識首三十天的小日記給女朋友，在她生日時送給她。那時才會那麼無聊、有這麼時間去浪費。坦白說當中有數天的印象就比較模糊，只是草草寫了數句，也不是每一天也這麼深刻。」

化妝: Winki Tsang（BabyJohn） ;Deep Choi（Asha）; Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre（Dee）

髮型: Eve Chiu（BabyJohn） ;Terrance Chan（Asha）; Harris Lai @CHIC Private I salon（Dee）

服裝: ISSEY MIYAKE（BabyJohn） ;Emporio Armani（Asha）; Ports V, Rickyy Wong, All Saints, Christian Louboutin（Dee）

造型:PIPA Creative（Dee）

記者：陳淑霖

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