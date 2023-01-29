【有心有力】首批登月者梅開四度再婚 　93歲生日當天迎娶細30歲女友

▲ 首批登月者梅開四度再婚，93歲生日當天迎娶細30歲女友。

有份參與1969年首批登月任務的「阿波羅11號」太空人Buzz Aldrin於本月21日迎來93歲生日，儘管此前已經歷過三段婚姻皆離婚收場，不過，似乎無損他繼續做新郎的決心。當天還在其社交平台宣佈其梅開四度的婚訊，迎娶細他30歲及交往多年的Anca Faur。

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綜合外媒報道，Aldrin於21日，即在他93歲生辰當天，在社交平台宣布與「長年摯愛」Anca Faur結束愛情長跑，並走上婚姻殿堂，同時透露婚禮會於洛杉磯以小型的私人儀式進行，儘管已非首次結婚，他形容當下心情彷如「像私奔的青少年一樣興奮」，帖文亦大方分享他與準新娘的甜蜜合照。而有關新娘的背景，據了解，Faur現年63歲，為Aldrin基金會（Buzz Aldrin Ventures LLC）的執行副總裁。

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巴斯光年原型

根據資料，1969年7月16日，Aldrin與另外兩位拍擋Neil Armstrong和Michael Collins為首批成功登陸月球太空人。Aldrin在登月期間，向國旗敬禮而成為舉世聞名的太空人，知名動畫系列電影「玩具總動員」（Toy Story）主要角色「巴斯光年」（Buzz Lightyear）即以他為原型所創造。

他於1971年自國家航空暨太空總署(NASA)退休，並於1998年創立非營利組織ShareSpace基金會，旨在進一步推廣載人太空任務的發展。不過，Aldrin在自傳中透露自己在離開NASA後，一度深陷憂鬱症和酗酒的糾纏，慶幸在尋求協助後，生活已回復正軌。

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責任編輯：羅嘉欣