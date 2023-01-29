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【優惠情報】一文即看惠康萬寧本周優惠　焦點：指定3個品牌筒裝薯片買1送1

社會 17:35 2023/01/29

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

惠康萬寧本周優惠，焦點有惠康指定3個品牌筒裝薯片買1送1。（惠康提供）

踏入農曆兔年，超級市場及個人護理店繼續推出新一周優惠，包括惠康指定3個品牌筒裝薯片買1送1、$33/2排維他奶6包裝豆奶飲品、智利車厘子 $23.9/磅；萬寧多款頭髮護理、女性衞生護理及護膚產品正推出買第2件半價優惠。

惠康優惠：

至慳至抵價 （優惠期：27/1/2023 – 2/2/2023）

  • 金鳳泰國頂級香米5公斤，$89
  • 三花／天龍牌／天壇牌午餐肉，$33/3罐
  • 出前一丁各款即食麵，$31.9/10包
  • 明治鮮牛奶，$48.9/2盒，再送乳酸飲品
  • 精選品客／威斯比／巨浪大切筒裝薯片，買1送1
  • 維他奶6包裝豆奶飲品 ，$33/2排

電視推介

  • 智利車厘子 $23.9/磅 （快閃3 天， 27/1/2023 – 29/1/2023）
  • 袋裝珍寶臍橙4個裝 $23/袋（快閃3 天， 27/1/2023 – 29/1/2023）
  • 越南急凍虎蝦肉200克買一送一，平均$27.5/包（優惠期：27/1/2023 – 2/2/2023）

萬寧優惠：（優惠期： 27/1/2023 - 2/2/2023）

多款頭髮護理、女性衛生護理及護膚產品現正推出買第2件半價優惠，優惠同時適用萬寧的消費券優惠。門市購物滿$688即減$100優惠券月底到期。

  • 精選頭髮護理產品買第2件半價
  • 精選女性衛生護理產品買第2件半價
  • 精選護膚產品買第2件半價
  • 精選口腔護理產品買第2件半價
  • 精選頭髮護理產品買第2件半價
  • 精選沐浴產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

    點擊圖片放大
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另外，萬寧門市購物滿$688即減$100之優惠券即將於2023年1月31日到期，優惠券包括：

八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及PayMe優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

BoC Pay優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

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責任編輯：陳麗娜

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