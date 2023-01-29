【復常】隔離令明取消　一文看清確診者上班上學及求診安排

▲ （陳國峰攝）

政府明起（30日）撤銷隔離令，確診患者毋須再隔離及呈報，改為跟從衞生署發出的健康措施建議，政府也停止向確診者派發抗疫物資包，沒有病徵者可自由外出和上班，身體不適者亦可外出求診，並憑註冊醫生或中醫師的醫生紙請病假。TOPick記者為大家整合屆時確診患者上班上學及求診等的新安排。

上班安排：

確診後若無特別不適及病徵，可以如常工作，若僱主未能安排確診僱員上班，應向僱員支付薪酬，不能隨意扣除僱員的假期。

至於確診後若身體狀況不適宜工作，就應盡早求醫，放病假休息。僱員如獲發醫生證明，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的僱員支付疾病津貼，有關安排與僱員患上 其他疾病的情況相同。

政府並強烈建議院舍員工若確診不應返回院舍執勤，呼籲院舍經營者容許有關僱員在家休息，直至連續兩天快測陰性。

學校安排：

中學、小學、特殊學校及幼稚園學生每日快測安排暫維持至2月28日。檢測陽性學生不可回校上課，直至快測結果呈陰性

教職員則毋須再每日快測，如自行檢測呈陽性，須即時通知校方，無病徵可自由外出或上班，出現明顯病徵則應盡快求醫，不要回校。

求醫安排【詳情即看：下一頁】：

所有醫管局普通科門診均會為患者提供治療，合適的患者可獲處方新冠口服藥；普通科門診也會每日預留1000個診症名額予較高風險的確診患者，包括長者、懷孕28周或以上孕婦、5歲以下小童、以及免疫力受抑制病人。患者亦可向能處方新冠口服藥的私家醫生求醫。

普通科門診預約安排如下：

醫管局支援熱線1836 115會為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。

至於「中醫門診特別診療服務」會繼續亦為持有隔離令而完成隔離，仍有相關新冠病徵的合資格香港居民提供中醫復康治療服務

社區隔離設施安排：

運作至2月28日，最多可逗留7日，提早離開也毋須快測陰性，有需要入住可透過指定熱線聯絡消防處：

（1）電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk

（2）WhatsApp：5233 1833（按下連結香港消防處HKFSD傳送訊息：wa.me/message/IGMQN56VPJVEF1）

（3）微信帳號： fsd_cif

感染人士健康措施建議：

▲ （添馬台Facebook圖片）

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責任編輯：TOPick港聞組