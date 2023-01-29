【足球博彩稅】鄉議局倡增足球博彩稅率　劉業強笑言馬會儲備充足：「莫非要收購車路士？」

▲ 劉業強認為馬會儲備充足，笑言這麼多儲備，「莫非要收購車路士？」(區綽彥攝)

鄉議局早前建議，足球博彩稅率可由50%上調至70%。鄉議局主席劉業強今日表示，世界上沒有其他地方，就足球博彩業務有獨家專營權，認為馬會儲備充足，笑言這麼多儲備，「莫非要收購車路士？」

鄉議局盃因疫情停辦三年，今年復辦，今日在沙田馬場舉行，多名立法會議員和官員出席，包括民青局副局長梁宏正、經民聯立法會議員林健鋒、新民黨立法會議員容海恩、新民黨立法會議員李梓敬等。劉業強回應有關倡增足球博彩稅率指，世界上沒有其他地方，就足球博彩業務有獨家專營權，認為馬會儲備充足，足以應付，笑言這麼多儲備，「莫非要收購車路士？」反而香港政府在支援體育文化方面，「範範欠水」。他同時建議，擴大馬會博彩業務，如擴展至NBA和桌球等。

▲ 多名立法會議員和官員出席鄉議局盃(區綽彥攝)

至於馬會與鄉議局的關係，劉業強形容，合作無間，雙方早於2014年已合作探訪老人家。

對於財政司司長陳茂波昨日指，預算案要由擴張性財政政策改為「中間偏鬆」。劉業強認為，各行各業水深火熱，雖然財赤，但「香港底子夠厚」，「中間偏寬」的大原則合理。至於消費券，他指，不用派太多，相信開關後，消費會提升，但聽到很多民意，認為適量派是開心，刺激本地消費。

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記者：區綽彥