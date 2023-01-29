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【兩地通關】譚耀宗引述陳國基　料數天內取消過關核酸檢測要求

政治 19:08 2023/01/29

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譚耀宗指，相信很快就會取消香港與內地的相信很快就會取消香港與內地的過關核酸檢測要求關核酸檢測要求。(資料圖片)

全國人大常委譚耀宗今日指，相信很快就會取消香港與內地的過關核酸檢測要求，估計是在未來數天。他引述政務司司長陳國基指，「很快、很快」。


譚耀宗今日出席民建聯一個活動後指，香港往返內地免核酸檢測，應該很快會落實，「因為我們聽司長都說『很快、很快』，可能未來數天。」他又認為，通關配額可以取消，因當時設配額的考慮，是擔心春節期間太多人，怕太多人擠塞在口岸，以及衍生安全問題等，但現時配額未有用盡，人流較預期少，亦做到有序進行。他又期望，羅湖及皇崗口岸可以早日通關。

民建聯主席李慧琼出席同一活動，致辭時指，民建聯的人大和政協寫信給衛健委，希望取消通關限制，取消核酸檢測要求、不再設有配額，她希望陳國基積極幫忙去跟進。陳國基指，新年期間有不斷透過短訊和電話與內地方面拜年，「其實都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家。」

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責任編輯：區綽彥

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