【兩地通關】譚耀宗引述陳國基 料數天內取消過關核酸檢測要求
政治 19:08 2023/01/29
全國人大常委譚耀宗今日指，相信很快就會取消香港與內地的過關核酸檢測要求，估計是在未來數天。他引述政務司司長陳國基指，「很快、很快」。
譚耀宗今日出席民建聯一個活動後指，香港往返內地免核酸檢測，應該很快會落實，「因為我們聽司長都說『很快、很快』，可能未來數天。」他又認為，通關配額可以取消，因當時設配額的考慮，是擔心春節期間太多人，怕太多人擠塞在口岸，以及衍生安全問題等，但現時配額未有用盡，人流較預期少，亦做到有序進行。他又期望，羅湖及皇崗口岸可以早日通關。
民建聯主席李慧琼出席同一活動，致辭時指，民建聯的人大和政協寫信給衛健委，希望取消通關限制，取消核酸檢測要求、不再設有配額，她希望陳國基積極幫忙去跟進。陳國基指，新年期間有不斷透過短訊和電話與內地方面拜年，「其實都不斷提這件事，希望盡早帶好消息給大家。」
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責任編輯：區綽彥