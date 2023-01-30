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【搶人才】迪士尼奇招搶人才　月薪最高加一成至2萬、送Disney+帳戶

社會 00:00 2023/01/30

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迪士尼奇招搶人才，月薪最高加一成至2萬、送Disney+帳戶（冼偉倫攝）

香港迪士尼樂園度假區2月2日舉辦大型招聘會，預計請逾600人，全職初級職位起薪點連交通津貼約每月1.5萬元至2萬元，較去年6月加薪最少5%，並新增福利員工可免費使用DISNEY+服務。翻查資料，最新2021年財政年度，全職及兼職員工共6,200名，按年減少約900人，園方解釋，是次招聘基於新主題園區下半年開幕，人手需求大，強調樂園疫情下從沒裁員。

入境旅遊逐步恢復，加上主題園區魔雪奇緣世界將於2023年下半年開幕，為配合營運需要，香港迪士尼將於2月2日舉辦在樂園舉辦的大型職業博覽及招聘會，活動設有現場招聘及即場面試、部門實地介紹及領袖分享等，提供逾600個全職及兼職職位空缺，鼓勵有興趣投身旅遊及服務業的人士加入。

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是次主要招聘屬前線初級職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等，毋須工作經驗，所有全職五天工作，起薪點連交通津貼每月1.5萬元至2萬元，技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議；兼職時薪約73元起，每日另有交通津貼。翻查資料，全職薪金較去年6月增加5.6%至11%；兼職時薪亦按年升12.3%至17.6%。

除了加薪吸納人才，部分專業技能或市場上需求較大的職位，繼續設有3,000元至6,000元的入職津貼，包括技術員、餐飲服務、廚師、酒店房務、保安及清潔等工作，入職每3個月將獲發3,000元。

合資格員工薪金及津貼

  • 全職初級職位起薪點連交通津貼：每月1.5萬元至2萬元 （按年增5.6%至11%）

  • 部分全職職位入職津貼：3,000元至6,000元

  • 兼職時薪約73元至100元（按年增12.3%至17.6%），每日另有交通津貼 （彈性上班日子，部分職位只需要在平日，或只在暑期或周末及假日工作）

員工福利：

  • 免費使用Disney+服務（全新）
  • 香港及全球多個迪士尼樂園免費入場、場內消費折扣
  • 每年提供港幣15萬獎學金，供員工為其子女申請
  • 男士設3星期育兒假（取代原有5天待產假）
  • 新生子女誕生該年，男女員工皆享3星期親子假

根據該園最新2021年財政年度業績報告，全職及兼職員工共6,200名，較2020年的7,100名，減少約13%，香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂強調，園方在疫情期間從沒裁員，人手減少屬自然流失，是次招聘的主要目標是應付下半年開幕的新主題園區，所帶來的人手需求。

他又表示，人力資源是公司的最大資產，公司重視人才，期望員工在公司具開心文化的職場工作，因而新增多項福利。

他提醒有意加入樂園發展的人士，須真誠待人，主動及喜愛與客人接觸及溝通，建議應徵者真誠地表達自己，分享自己的工作經驗、能力和態度等。

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記者：陳麗娜

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