【醫護受傷】22歲女病人突情緒失控　博愛醫院2名職員制止期間受傷

▲ 博愛醫院昨晚（28日）發生一宗醫護人員受傷事件。（資料圖片）

博愛醫院今日（29日）公布一宗醫護人員受傷事件，該院1名22歲住院女病人於昨晚（28日）8時左右突然情緒失控，在場職員嘗試制止及報警求助，期間1名病人服務助理及1名保安員受輕傷，另一名病人服務助理亦因事件受驚。

醫院發言人指，該名女病人於上周四（1月26日）因昏厥經急症室入住該院內科病房，情況穩定，直至昨晚突然情緒失控，警方接報到場後，與病房職員合力控制病人。醫院已即時安排受傷職員到醫院急症室檢查，經治理後已出院。

院方表示非常關注事件，並向受傷同事致以慰問及為他們提供適切治療，醫院亦會為他們及所有受影響的員工提供心理支援。院方強調重視員工工作安全，亦有既定措施和指引，避免員工在工作期間受傷，並呼籲病人在接受治療期間，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。

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責任編輯：馮琪雅