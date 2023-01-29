【隔離令取消】醫管局每日預留2,000個普通科門診名額予確診者　網站定時更新預約資料

▲ 醫管局公布各普通科門診診所每日預留2,000個名額照顧新冠確診病人。（資料圖片）

醫院管理局今日（29日）宣布，為配合政府明日（30日）起撤銷發出隔離令的安排，所有普通科門診診所會作出特別安排，預留足夠診症名額，支援確診新冠病人。

醫管局表示，醫管局已加強人手，應付可能增加的服務需求，各普通科門診診所提供的偶發性疾病診症名額，已增加至每日超過1萬個，當中會預留約2,000個名額照顧新冠確診病人，在有需要時會調動額外的日間及夜診備用名額，為新冠確診病人服務，醫管局緊急應變指揮中心會密切監察情況，靈活調配資源應付需求及支援有需要的病人。

除了正在進行裝修工程的錦田診所及瀝源普通科門診診所外，其餘71間普通科門診診所，均會由明日開始恢復正常服務，並會為新冠確診病人提供治療及為合適的病人處方新冠口服藥物。

所有確診病人均可透過手機應用程式「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式，或普通科門診電話預約系統預約診症。各普通科門診診所的預約電話，可瀏覽醫管局網頁。新冠確診病人亦可致電醫管局支援熱線1836 115，有需要的病人將獲轉介至普通科門診診所接受治療。

另外7條「關愛預約專線」亦會繼續提供服務，會優先為較高風險的新冠確診病人安排預約，包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人。



醫管局呼籲，徵狀較輕微或較低風險的新冠確診病人向私家醫生求診，避免加重普通科門診壓力，有需要服用新冠口服藥物的病人，可瀏覽局方提供的私家醫生名單。

醫管局亦會由明日起，於早上8時30分及下午1時，提供普通科門診診所預留治療新冠確診病人名額的預約資料，方便新冠確診病人預約診症。病人可瀏覽以下連結︰

醫管局網站：www.ha.org.hk

醫管局《攜手抗疫–2019冠狀病毒病》病人專頁：www32.ha.org.hk/covid

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責任編輯：馮琪雅