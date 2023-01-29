【赴英交流】英撤議員交流邀請　梁君彥：不會參加政治偏見研討會

▲ 梁君彥表示，不會參加政治偏見研討會。（資料圖片）

英國議會及英聯邦議會聯合會合辦的西敏寺研討會，早前邀請香港立法會議員出席3月中旬的研討會。但英國分會於上周發聲明，撤回相關邀請，立法會主席梁君彥發聲明，表示立法會不會參加帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」。原已獲邀的立法會議員簡慧敏亦有轉發此聲明。

梁君彥在聲明中，對英聯邦議會聯合會英國分會以香港情況惡化為由，決定撤回邀請本港立法會派員出席西敏寺研討會，表示強烈不滿和堅決反對，批評當地只是基於一些政治偏見或道聽塗說，貶損和排擠香港。他強調香港特區立法會不會參加帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」。

梁君彥強調，每個司法管轄區皆有權採用一套符合當地實際情況的政治制度，此權利理應受其他議會的尊重。香港特區完善選舉制度後，立法會體現了廣泛代表性、政治包容及均衡參與，確保政治光譜的不同聲音進入議會。他指出，立法會仍會以包容、尊重的精神，致力與其他實行不同政治制度的議會建立良好關係，亦會繼續派立法會議員到海外交流。

立法會議員林健鋒亦對此作出譴責，認為有關行為立心不良。他表示，英國一向以民主國家自居，又聲稱關心港人現狀，他們應該聆聽香港人的聲音。認為有關行為，是拒絕了解香港新選舉制度下的實際情況，顯示了他們「假仁假義」、「假民主」。希望國際社會同市民可以睇清楚他們的真面目。

同樣獲邀的立法會議員李梓敬，昨日則批評有關決定「兒戲」

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責任編輯：趙居逸