  • 13°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 00:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自訂車牌】「初戀」4.4萬成交　全日最高價「1 HH」賣11.5萬

社會 23:00 2023/01/29

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

運輸署今（29日）在灣仔香港會議展覽中心舉行自訂車輛登記號碼拍賣，共拍賣240個自訂車輛登記號碼，總成交額達254.9萬元。其中最高成交價車牌為「1 HH」，以11.5萬成交，其次是「XXK」，成交價為7.4萬。其餘成交價較高的，包括代表初戀的「1ST L0VE」，被愛慕者以4.4萬元投得。

是次拍賣也有不少有趣車牌，除「1ST L0VE」外，還有意思壞女孩的「BAD G1RL」，代表巴打的「BR0S」，均以3.8萬元成交；另有非常好的「VERY GD」拍賣價為3.1萬元、小心「CAREFUL」以1.2萬元拍出。而與全球首富同名的「ELONMUSK」車牌，就以1.1萬成交。

部份有趣自訂車牌成交價：

  • 「1ST L0VE」 ＄44,000
  • 「BAD G1RL」＄38,000
  • 「BR0S」 ＄38,000
  • 「VERY GD」 ＄31,000
  • 「VENTURE」 ＄30,000
  • 「LATTE」 ＄28,000
  • 「THE0RY」 ＄24,000
  • 「TR0PHY」 ＄24,000
  • 「CAREFUL」 ＄12,000
  • 「EL0NMUSK」＄11,000

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【隔離令取消】醫管局每日預留2,000個普通科門診名額予確診者　網站定時更新預約資料
20:40 2023/01/29
【隔離令取消】醫管局每日預留2,000個普通科門診名額予確診者　網站定時更新預約資料
【茶葉藏毒】警方在荃灣家品店檢7500萬元冰毒　42歲男店員涉販毒被捕
22:21 2023/01/29
【茶葉藏毒】警方在荃灣家品店檢7500萬元冰毒　42歲男店員涉販毒被捕
【赴英交流】英撤議員交流邀請　梁君彥：不會參加政治偏見研討會
22:57 2023/01/29
【赴英交流】英撤議員交流邀請　梁君彥：不會參加政治偏見研討會

你可能感興趣

【隔離令取消】醫管局每日預留2,000個普通科門診名額予確診者　網站定時更新預約資料
20:40 2023/01/29
【隔離令取消】醫管局每日預留2,000個普通科門診名額予確診者　網站定時更新預約資料
【茶葉藏毒】警方在荃灣家品店檢7500萬元冰毒　42歲男店員涉販毒被捕
22:21 2023/01/29
【茶葉藏毒】警方在荃灣家品店檢7500萬元冰毒　42歲男店員涉販毒被捕
【赴英交流】英撤議員交流邀請　梁君彥：不會參加政治偏見研討會
22:57 2023/01/29
【赴英交流】英撤議員交流邀請　梁君彥：不會參加政治偏見研討會
運輸署 拍賣 香港會議展覽中心 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
17:31 2023/01/27
【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂
【大S前夫】汪小菲婚內偷食照連環曝光　網民為徐熙媛心痛指斥渣男：有嘴就親
10:54 2023/01/29
【大S前夫】汪小菲婚內偷食照連環曝光　網民為徐熙媛心痛指斥渣男：有嘴就親
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事