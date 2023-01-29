【自訂車牌】「初戀」4.4萬成交　全日最高價「1 HH」賣11.5萬

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運輸署今（29日）在灣仔香港會議展覽中心舉行自訂車輛登記號碼拍賣，共拍賣240個自訂車輛登記號碼，總成交額達254.9萬元。其中最高成交價車牌為「1 HH」，以11.5萬成交，其次是「XXK」，成交價為7.4萬。其餘成交價較高的，包括代表初戀的「1ST L0VE」，被愛慕者以4.4萬元投得。

是次拍賣也有不少有趣車牌，除「1ST L0VE」外，還有意思壞女孩的「BAD G1RL」，代表巴打的「BR0S」，均以3.8萬元成交；另有非常好的「VERY GD」拍賣價為3.1萬元、小心「CAREFUL」以1.2萬元拍出。而與全球首富同名的「ELONMUSK」車牌，就以1.1萬成交。

部份有趣自訂車牌成交價：

「1ST L0VE」 ＄44,000

「BAD G1RL」＄38,000

「BR0S」 ＄38,000

「VERY GD」 ＄31,000

「VENTURE」 ＄30,000

「LATTE」 ＄28,000

「THE0RY」 ＄24,000

「TR0PHY」 ＄24,000

「CAREFUL」 ＄12,000

「EL0NMUSK」＄11,000

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責任編輯：黃小冰