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【復常之路】兩行會成員反對獨立調查政府抗疫　林健鋒：將前朝官員「鞭屍」又有何意義？

政治 23:06 2023/01/29

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林健鋒指，不贊成設獨立調查委員會，調查政府處理疫情表現。(區綽彥攝)

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，不贊成設獨立調查委員會，調查政府處理疫情表現。他認為，政府內部可以檢討如何做得更好，但談到「調查」就要小心處理，坦言政府已經換屆，將前朝官員「鞭屍」又有何意義？

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒今日出席活動向記者表示，不贊成設獨立調查委員會，或立法會動用權力及特權法，調查政府處理疫情表現。他指，疫情持續三年，過程中面對突如其來的新情況和難題，千鈞一髮之間，政府「摸著石頭過河」做決定，一定有不足之處。他認為，政府內部可以檢討如何做得更好，但談到「調查」就要小心處理。

林健鋒認為，官員過往為社會盡心盡力做出一些決定，若立法會可以輕易介入調查，以後就無人敢做官。他反問，政府已經換屆，很多主理疫情決策的官員已換人，將前朝官員「鞭屍」又有何意義？為何要給機會外部勢力乘機去做「政治抄作」？

另一行會成員陳清霞就指，20年前的SARS在較短時間消失，而新冠疫情至今仍在變化持續。當下不是集中檢討之時，也不應以獨立調查模式來追究誰的責任，而要專心致志深入研判疫情變化走向，為應對今後防控制定更加有力措施。

陳清霞表示，在防控疫情過程中，也有不盡人意的地方，如安老院捨防疫及服務、老人小童接種疫苗等方面存在問題，這些新一屆政府已高度關注和重視，對於個案和發現的問題加快解決，對於需要改進的重點方面，《施政報告》中有明確佈置安排。更好做好防控非單靠檢討模式來解決。

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責任編輯：區綽彥

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