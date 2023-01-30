【新四十二章】龔嘉欣疑有新戀情出聲恨生B 　到陳凱琳家拜年洩蜜

▲ 龔嘉欣疑有新戀情？

藝人龔嘉欣昨日（1月29日）出席TVB新劇《新四十二章》宣傳，向來喜歡小朋友的她透露新年有到好姊妹陳凱琳家中拜年，還幫手為其初生BB餵奶，並表示自己恨生BB，不知今年有否機會，要看緣份。

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嘉欣漏口風疑有拖拍

問到她是否有男友，她更沒有否認說：「大家要知就會知，我唔講大話嘅，總之我冇話冇啦，我都大個女，要為將來打算。」又指會在好時機公布，疑似蜜運中。

隨後其好姊妹陳凱琳在社交網分享短片，片中見嘉欣與譚凱琪等友人去她家中拜年，當日個個都成雙成對，其中見嘉欣與一名男子十足孖公仔。

▲ 龔嘉欣有拖拍？

新男友曝光？

皆因該身穿紅衣的男子與嘉欣坐旁邊，過鏡時嘉欣亦在男子身邊，最後連大合照一眾已婚的友人都是與家人站在一起拍照，只有該位男子站在嘉欣身後，關係非比尋常。

而當時嘉欣手上抱着陳凱琳細仔，與該名男子齊齊流露燦爛笑容，猶如一對新婚夫婦，難怪不少網民猜測這位男子便是嘉欣的新男友，更指「蜜運中」的嘉欣流露一副幸福樣，似乎好事近。

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