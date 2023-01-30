【收納女王】近藤麻理惠憑斷捨離爆紅　誕3孩後放棄執屋引媽媽共鳴

▲ 收納女王當上3孩媽媽後放棄斷捨離。

日本「收納女王」近藤麻理惠（Marie Kondo）以「怦然心動整理術」紅遍全球，然而近日她接受媒體訪問時卻透露，在成為3孩媽媽之後，生活迎來翻天覆地的變化，已經幾乎放棄整理，認為現階段最重要是陪伴孩子，這番言論引發媽媽們共鳴，有媽媽甚至覺得「找到自由了」。

38歲的近藤麻理惠在2011年出版書籍《怦然心動的人生整理魔法》，教大家如何快速簡單地讓家居變得整潔，獲得廣大迴響，2014年結婚後，她跟著丈夫移居美國，並於2019年受邀在Netflix真人騷，走訪不同的美國家庭幫人執屋，令她人氣再創高峰。

▲ 近藤麻理惠最近推出新書。（IG圖片）

不過，她近日接受《華盛頓郵報》專訪宣傳新書時卻透露，過往自己確實是收納專家，總是盡全力讓家中保持整潔乾淨，但自從在2021年生了第3名孩子後，原本井井有條的生活起了巨大的變化，已經放棄整理收納，直言「我的家現在很亂」。

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近藤麻理惠推出的新作《《學會整理，就會喜歡自己》（Marie Kondo's Kurashi at Home），當中提及的「kurashi」（暮らし）是一種生活方式，有別於過往教人整理步驟或收納技巧，這次更深入分享「怦然心動」的觀念，教大家如何按照個人意願安排生活，她亦更專注於能為日常事物帶來平靜和快樂的瑣碎事情，例如是舒適、可以幫助入睡的睡衣；在早餐時播放古典音樂等。

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而她自己亦意識到，現階段最享受和孩子們在家的時光，整理房子已退居次要地位。對現在的她來說，放棄維持「絕對整齊」是個好選擇，因為陪伴家人比任何事都更怦然心動。

近藤麻理惠亦強調，整理的真正目的並非減少財產或清空空間，而是要讓你每天激發出快樂，過上開心的生活。她在書中給讀書的任務是，想一個可行的快樂習慣並堅持 10 天，然後看看日常習慣的改變是否讓你感覺更好。

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近藤麻理惠的報道一出，立即引起大批媽媽的共鳴，認為她坦率深得人心，又認為家中有小孩即使怎樣整理都不會乾淨，不如多花時間陪伴小學成長，因為他們的成長只有一次。

不少媽媽亦笑言，見到收納女王都放棄，瞬間壓力釋放，是新年最治癒的消息，「看到這篇我也找到自由了」、「真的讓媽媽快樂起來」、「太好了，原來可以放棄！我一直以為只有我無法堅持下去」。不過，也有心水清的網民認為，即使女王放棄整理，家裡也是比別人整齊很多。

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責任編輯︰王明芳