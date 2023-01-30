【影帝背後】梁家輝為賺錢養家曾三年未有回家　雙胞胎女兒一度不認得爸爸

▲ 影帝梁家輝透露曾因忙於工作，以致令兩位女兒一度不認得自己。

影帝梁家輝最近參與內地綜藝節目《無限超越班》，他於節目中透露曾為了在工作上拼搏而忽略了家庭，努力工作令梁家輝試過三年沒有回家，兩位女兒更不認得爸爸。

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三年未有回家

梁家輝與電台製作人江嘉年於1987年結婚，江嘉年於1992年誕下雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）及梁靜曦（Nikkie），組成四口之家。

梁家輝在節目中談及自己為了讓女兒有更好的生活，一度努力工作賺錢養家，於1992年至1994年期間主演的電影多達27部，卻因此以致連續三年未有跟女兒見面。他說：「曾經有一段時間連續工作三年，沒休息過一天，每天跑3組、每組8個小時，轉場的時候車上睡」。

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父女未能「見面」

由於梁家輝一直忙卡工作，三年拼搏期內僅靠電話跟家人聯繫，可是當年的科技發展不及現在，在未有視像通話的年代中，女兒只聽過爸爸的聲音卻未能父女「見面」。

辛苦工作過後，梁家輝終於有時間回家，卻換來女兒的一句：「為甚麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」眼見女兒當時抱著工人的腿在背後偷看着自己，身為爸爸的梁家輝坦言感到十分難過。

父女情深

幸好，梁家輝決定除了要演好戲外，亦要做好爸爸這份工作，如今跟女兒的感情甚好，一家四口過得幸福快樂。

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