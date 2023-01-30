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【職場無限耆】年過60歲才成功應聘空姐 究竟她身懷甚麼絕技打敗年輕人？

休閒消費 10:46 2023/01/30

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年過60歲究竟憑甚麽絕技可以成為空姐。

五十歲後去面試空姐，受聘機會大嗎？

真人真事，我認識一位60歲才當空姐的女士。究竟她身懷甚麼絕技，可以打敗一眾年輕貌美的應徵者？

「我未當空姐前是一位醫生。」

原來有醫療專業知識，這絕對是優勢之一。機上常出現突發醫療事件，航空公司很樂意聘用具醫療知識的機艙服務員，既增加乘客的安全感，亦可為航空公司的公眾形象加分。

「為何脫下醫生袍，穿上另一套制服？」提問之際，腦子裏一直猜想她是否牽涉甚麼醫療事故，專業資格被吊銷，所以要另覓工作。

「我曾跟自己許諾，六十歲後，要展開另一種人生，包括實踐年少時的夢想，就是做空姐。」

如果沒有以上那位60歲女士的高學歷和醫療專業知識，那些超過40歲的熟齡女士，如何可成功加入航空公司？

最新影片推介：

華人A女士40歲前，一直從事國際貿易工作。後來因經濟不景被裁員，便去了一間航空公司應徵空姐，展開長達10年的空中飛人生活。她在挪威航空服務六年多後，公司受疫情影響下停運，最後她再次被裁員。

偷偷哭了一場，她收拾心情，開始籌備報考其他航空公司。她成功了，成為漢莎旗下歐洲之翼（Eurowings）駐瑞典基地的空姐。去年初，她又報名參加另一家航空公司的面試，亦順利過關。

雖然她沒有醫療知識背景，但她擁有碩士學位，更自四十歲後堅持每天健身，保持美好身段。策略上，她挑選在年齡、身材或樣貌上沒有嚴格要求的航空公司，加上她能操多國語言特別是普通話，解決中國乘客語言不通的問題，自然成為航空公司的寵兒。

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撰文 : 藍海寧

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