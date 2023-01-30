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【時尚達人】Gucci新設計總監背景雄厚　曾任職Valentino+Prada+DG

休閒消費 11:56 2023/01/30

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Gucci新創作總監Sabato De Sarno（左）。

近年高級時裝品牌為了保持業績和新鮮感，設計師不停一個換一個，哪管你是否曾經有個豐高偉績，做得五、六年立即換人，Gucci的Alessandro Michele便是例子之一，Alessandro於去年年尾突然離任，不過，接替的名字最近正式公布，名字絕對新鮮，但資歷上其實非常有經驗，絕對不是臨時拉夫的新人。

當上Gucci新當家的是來自意大利的Sabato De Sarno，這位男生的工作背景非常雄厚，他最初於2003年當上Prada設計助理，及後成為freelance designer，2005年加入Dolce & Gabbana，當時的職位已經是女裝針織部門的首席設計師。

2009年他過檔Valentino，負責設計男裝，後期更成為Valentino設計總監Pierpaolo Piccioli的得力左右手，成為Pierpaolo的首席設計師，男女裝同時包辦，在Valentino工作長達接近14年。

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能夠擁有以上履歷，自然成為Gucci母公司Kering Group的羅致對象，Sabato對於能夠成為全球其中一個最有影響力的高級時裝品牌主帥，亦好謙虛來一個開場白：

我很自豪能夠加入這一間過去有著非凡歷史和豐厚傳統的時裝品牌，他們很珍惜和了解我的價值觀，我很是感動，也非常興奮能為這個品牌獻上我的創意。

記者：何偉雄

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