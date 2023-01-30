【屯門娜娜】獲老公慶祝37歲生日令家居曝光　董幸兒罕有收起性感應節扮「純純兔」

▲ 「屯門娜娜」董幸兒與老公慶生令家居曝光。

在屯門公園唱歌而為人熟識的「屯門娜娜」董幸兒早前參加TVB歌唱比賽《中年好聲音》，更獲鐵粉HAPPY伯等一班男粉絲追隨至電視城支持女神。

已成人妻的娜娜剛剛37歲，與老公一起在家慶生，甜蜜合照更令家居曝光。

【屯門娜娜】董幸兒成人妻Happy伯到賀 屯門娜娜歷網暴多年獲丈夫發文護妻

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失落於比賽的娜娜情場得意，遇上了真命天子，早前晒出多張婚照宣布已為人妻。作為鐵粉的HAPPY伯亦有親自到場祝賀，更大方與新郎哥迪康舉V合照。

娜娜繼續成為網上熱論的對象，有網友認為她比老公的外貌老，質疑她有虛報年齡之嫌。不過，對於種種外界的抨擊，娜娜公開自己生辰八字霸氣反擊：「我董幸兒，現年36（歲），1986年1月25號凌晨1點半出生，我唔想死嗰時墳墓上寫住個假日期。」

她還指自己14歲已來港，如今的她是36歲，強調自己沒有虛報年齡，且年紀比41歲的老公小。

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【屯門娜娜】新婚人妻被指虛報年齡比丈夫老 董幸兒撰文反擊揭真實年歲

家居疑曝光

剛剛踏入37歲生日的娜娜，連切兩個生日蛋糕慶祝。見到除了穿上招牌低胸服裝慶生外，壽星女更與老公留家甜蜜慶祝，疑令家居意外曝光。可見家中以木材傢俱為主，甚有90年代港式風格，非常貼地；更擺放年花裝飾，充滿農曆新年氣氛。

而另一焦點是，娜娜罕有密實封胸收起性感，穿起甚有校園風的毛衣，似乎應節兔年做「純純兔」。

▲ 屯門娜娜罕有收起性感，密實扮「純純兔」。

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