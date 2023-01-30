【癌症殺手】女子指甲現「啡色條紋」以為是痣　10年後驚揭患罕見癌

▲ 美國一名26歲女子指甲現「啡色酷條紋」，不痛不癢以為是痣，10年後驚揭患罕見癌症。

當身體出現異樣時就要多加留意，美國一名女子早前在社交平台上傳影片分享自己患癌的故事，同時警醒他人要留意身體上痣的變化。她在影片中表示，自己早於10年前就發現指甲有1條「啡色直線」，但因為一直不痛不癢，以為只是一顆痣，亦不曾有醫生發現其異樣。直至她朋友覺得指甲上的條紋與「黑色素瘤」病例圖片相像，求醫後證實患極罕見的「甲下黑色素瘤」。

綜合外媒報道，來自美國維珍尼亞的26歲女子西爾維亞（Maria Sylvia）在TikTok上分享了自己指甲的情況，她表示在2012年12月首次注意到了指甲的異樣。當時她發現右手拇指指甲上有1條比較黯淡的直線，但由於這條直缐看起來像是一條陰影，因此她並未多在意。而西爾維亞是一名運動員，她每年都會去體檢，不過也沒有醫生曾發現她的異樣，只是提醒她如果「條紋」變大就要求醫，但不需過於擔心。由於條紋沒有明顯變化，亦沒有痛楚，這使她一直延誤診斷。

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然而那條直線很快變得較深色及明顯，但西爾維亞以為那是甲床下的痣，甚至開玩笑地為這條線命名「酷酷條紋」。直至西爾維亞的一名朋友覺得她的「酷酷條紋」與「黑色素瘤」病例圖片相像，於是叫她到醫院接受檢查。在經過活體組織採樣檢查後，腫瘤學家於2021年1月告知西爾維亞，指她指甲上的啡色直線其實是罹患極罕見的「甲下黑色素瘤」0期。

腫瘤學家同時還告知西爾維亞這種癌症一般需要10至13年才會發展成1期，但1期的情況已經十分嚴重，如繼續擴散到身體其他部位會導致死亡。不幸中的大幸，西爾維亞的腫瘤並未擴散，不需要截肢拇指或需要任何進一步治療。

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2022年3月11日，外科醫生切除了西爾維婭的整個甲床和拇指頂部，一直到骨頭和肌腱，隨後又幫她完成植皮。在接受治療後，她依然被認爲患皮膚癌的風險很高，接下來的兩年裡，她必須每三個月去看一次腫瘤科醫生和皮膚科醫生，然後在剩下的三年裡每六個月去看一次，監察有無復發可能。

西爾維亞分享的故事引起了大量網民的關注，該視頻在短短兩週內被觀看了超過 1900 萬次，讓一些指甲下有類似痕蹟的觀眾紛紛感到恐懼與不安。 她表示影片的走紅可以讓更多人注意到身體上的這些徵兆，並指出雖然它們可能是痣，但鼓勵每個人都應去檢查以確保健康。

關於指甲健康，TOPick曾訪問康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸，以及皮膚科醫生陳厚毅，了解中西醫對指甲健康的看法：

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另註冊中醫師張婉蘭拆解指甲月牙顏色的秘密。她指出，人體的氣血足、身體健康、肝血充足，指甲堅韌明亮、紅潤光澤。拇指、食指、中指都有月牙，一共6個月牙為根基。健康人士的月牙面積大致是指甲的五分之一，少於五分之一，表示精力不足、腸胃吸收能力差。

除了面積外，亦需要留意月牙的顏色，因為代表身體的健康程度。

奶白色：

正常，表示精力強壯、體質好、身心健康。

灰白色：

精弱，影響脾胃消化吸收功能的運化，容易引起貧血、疲倦乏力。

粉紅色：

與甲色分界不清，臟腑功能下降、體力消耗過大、陰虛陽亢，容易引起糖尿病。

紫色：

容易有心腦血管、血液迴圈不良、供血供氧不足、腦動脈硬化。

黑色：

多見於嚴重心臟疾病，腫瘤或長期服藥，藥物和重金屬中毒。

張醫師稱，毋須與別人比較，反而和自己的月牙比較才有判斷意義。月牙突然變得晦暗、縮細、消失，往往意味着患有消耗性的疾病或腫瘤、內出血等。月牙大於五分之一時，可能意味着心肌肥大，易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。當然，如有任何懷疑，最好還是先直接求醫。

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責任編輯：羅嘉欣