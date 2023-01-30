【無限超越班】佘詩曼親揭與黎姿不和真相　透露一個原因15年沒有演奸角

▲ 阿佘夠晒坦白！

內地演技真人騷《無限超越班》，由一班年輕藝人互鬥演技，當中成龍擔任召集人，爾冬陞擔任監製及輔導員，惠英紅及吳鎮宇擔任監製、佘詩曼（阿佘）擔任無限經理人。

每集都會重現經典港劇或電影的情節，也會分享多年的演藝生涯秘聞，在新一集阿佘憶述拍攝《金枝慾孽》期間，因演出而失落月餅廣告代言，更親揭與黎姿的不和真相。

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與黎姿不和真相？

當中問到眾人人生中受過最大的誤解，阿佘寫下與黎姿不和一事，她解釋道：「黎姿當年贏了最佳女主角，之後就傳出我們不和，但那個時候因為每天都要拍戲，那有時間出去玩﹑吃飯，因為天天拍戲對白很多 ，也沒有必要去解釋， 所以一直都以為是不和 。」

阿佘續指大家是好朋友，同是很低調的人：「我們自己知道沒事的，我們就不解釋了，結果去年，我們出來吃飯，然後我們拍照，發微博了，然後所有人都知道，但是在17年後。」

其實阿佘與黎姿當年同是TVB的當家花旦，二人共同合作過不少劇集包括《金枝慾孽》﹑《倚天屠龍記》及《火舞黃沙》等，及後有傳二人因爭獎而不和，直至去年因二人的合照才粉碎不和傳聞。

▲ 這張合照真的以行動粉碎不和傳聞。

因《金枝慾孽》失落月餅廣告代言

隨後，阿佘更指因拍攝《金枝慾孽》而失落月餅廣告代言，皆因在劇中她有一場要把黎姿推到一個地方，眼神凌厲到想把她殺死，演得極為出色。

阿佘說：「那個時候剛剛是中秋節，他們找代言要演一個嫦娥， 然後他們看到那個片段出來 ，便說她為甚麼那麼狠毒的，嫦娥不能夠這樣要換人 ，然後我就沒了那個代言 。」

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15年沒演奸角 阿佘夠真性情

就是因為這個原因阿佘透露足足有15年沒有拍過壞角色 ，直至接拍《延禧攻略》，惟她指當時亦考慮了很久要否接拍這個角色，但隨着時代不同，大家都很喜愛她嫻妃一角，阿佘亦因《延禧攻略》令其在內地人氣急升，接了不少代言和亮相不同節目，絕對是名利雙收！

最後再問到她以前有否想過同台跟誰較量一下 ，阿佘秒答：「當然有 」如此坦白，令場人士嚇了一跳，她再說：「在自己心裹而已。」阿佘在節目中如此真性情，難怪令觀眾大讚有驚喜。

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