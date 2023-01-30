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【昔日女神】58歲雪梨近照曝光　雙頰凹陷與好友慶祝生日

保健美顏 13:05 2023/01/30

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58歲雪梨近照曝光，雙頰凹陷與好友慶祝生日。

現年58歲的雪梨（嚴慧明）曾憑《天龍八部》的馬夫人及《尋秦記》的雅夫人，其萬種風情的模樣，加上她當年未婚產子的背景，一度令她「壞女人」的形象深入民心。但隨著她近年大幅減產，觀眾已好少可以見到她於幕前的精湛滇演出。慶幸，適逢她的58歲生日會，難得一眾親友聚首一堂為她慶生，心情大她的她日前罕有於社交平台分享近照。相片中，只見一頭短髮的壽星女，一洗以往風塵，以素顏樸素模樣亮相，但面容卻似乎較以往消瘦不少。

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近年甚少公開露面的雪梨，早前便在微博上載一系列慶生相，並寫道：「醉吉隆多一班好朋友，為我慶祝生日，我非常開心，多謝大家祝福，愛你們」。從照片中，儘管雪梨未有於臉上施以脂粉，但為了配合喜慶，她亦有身穿紅色T恤到場，並在餐廳包房內捧著蛋糕，與胞姐米雪及多名親友合照。不過，眼見消瘦不少的她雙頰凹陷，有粉絲便憂心其健康，並叮囑她要保重身體吃多一點。

根據資料，雪梨於7、80年代便隨胞姐米雪步伐，14歲便走入演藝圈發展，憑藉出眾外形，一出道便演出不斷。最轟動的歷史莫過於15歲時與當時有婦之夫徐少強交往，17歲更未婚產子，3年後又為男方誕下一女，惟徐少強由始至終終究沒有給予女方名分，一年後雪梨結束這段長達7年的感情，自此星途盡毀。

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責任編輯：羅嘉欣

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