【日本限航令】香港快運削2月中至3月初日本航班　涉及60班機

▲ （資歷圖片）

香港快運（HK Express）今（30日）宣布，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本之航班班次，HK Express每週只能營運74班航班前往日本，較二月原定計畫營運並經已獲當局批准的每週89班航班少15班，HK Express將會取消由2023年2月17日至3月2日期間往來日本共60班航班，包括日本出發回程的航班，受影響的航班包括：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩 UO820

2023年2月18日、20日、22日、25日、27日，3月1日

目的地：大阪-關西 UO688

2023年2月17日、24日

目的地：東京-羽田UO622

2023年2月17日至3月2日

目的地：東京-成田UO646

2023年2月18日、21日、23日、25日、28日，3月2日

UO650

2023年2月22日、3月1日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩UO821

2023年2月18日、20日、22日、25日、27日、3月1日

出發地：大阪-關西UO689

2023年2月17日、24日

出發地：東京-羽田UO623

2023年2月17日至3月2日

出發地：東京-成田UO647

2023年2月18日、21日、23日、25日、28日、3月2日

UO651

2023年2月22日、3月1日

因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，可更改出發日期或申請全額退款。至於若旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，則可更改原定目的地之出發日期及退還已繳付之費用。

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責任編輯：黃小冰