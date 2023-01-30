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【公屋奇景】元州邨多個住戶外牆掛膠袋　街坊揭為驅趕一物︰紅色最有效

親子 12:41 2023/01/30

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長沙灣元州邨多個住戶外牆掛紅色膠袋，目的是趕野鴿。

近日有住長沙灣街坊在地區網上群組求問，多次發現元州邨公屋外牆有奇怪現象，多個住戶不約而同在外牆掛了紅色背心膠袋，網民出於好奇查問真相，有多位街坊解釋原來是為驅趕白鴿，表示當處餵白鴿問題嚴重，而紅色膠袋最有效嚇走白鴿。樓主開心獲知真相，「我嘅疑團終於解開咗啦」。

最新影片︰

公屋外牆掛紅膠袋

香港土地問題，樓宇之間距離密集，不難見到民居掛在窗的物品，有網民於facebook群組「深水埗街坊會」發帖，帖文附有一張照片，拍攝了對面元州邨公屋外牆，可見有約6個低至中層住戶外牆都垂吊了膠袋，全是紅色，有的更掛了2個。好奇的街坊發帖問︰

元州邨又見到一批新嘅紅色膠袋掛喺外牆，有冇街坊知道咩料呢？我真係好八卦想知囉。

該名街坊表示不是首次發現此現象，曾發帖求問，但沒有人解答到。今次多位街坊留言嘗試猜測真相，有網民指現時膠袋徵費加至$1，可能只是洗乾淨吹乾膠袋循環再用，不過此說法不成理，因為沒法解釋為何一定是紅色膠袋。另有網民笑言正值新年是否「紅運當頭」、「以為紅色底褲邪一邪佢」等。

紅膠袋有效嚇走白鴿

有多名網民說出可信度高的原因，指出此位置比較多白鴿，紅色膠袋是用來嚇走白鴿，居民曾嘗試掛其他顏色，但紅色會最有效，「白鴿怕紅色鮮色嘅野，見有鮮色野晃動唔會停留會即走」。有掛膠袋的街坊分享「唔知係咪怕紅色，但應該理論上怕郁郁下嘅野，但近來發覺都係冇乜用」。

另有網民解釋是有人餵鴿令白鴿群聚，「以前元洲邨係重災區」，有次等的士突然間聽到好大聲滴滴答答，發現「係天降綠豆，之後一堆白鴿聚集係到食，成條馬路行人路都係白鴿。樓主看過留言找出真相︰「我嘅疑團終於解開咗啦，多謝各位街坊。」

更多網民留言

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責任編輯︰王明芳

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