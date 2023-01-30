【時尚速報】Tiffany X Nike世紀聯乘吸88萬like　傳聞AF1官方價一對400歐元

▲ Tiffany & Co. 係IG一出post，即吸88萬like，坊間更有傳一對AF1球鞋官方定價為400歐元（亦有傳400美元），約3,400港元。（圖片：IG@copcitos）

果然「紙係包不住火」，較早前在社交媒體瘋傳多張關於一對黑色Air Force 1（Air Force 1）上面有Tiffany Blue 的Swoosh，昨日在 Tiffany & Co. 的官方IＧ就出現一張帖文——只得一個Tiffany Blue色的Nike球鞋盒，並以簡單文案「A Legendary Pair. Coming soon……」叫各位粉絲拭目以待，此post一出即吸88萬like，咪話唔誇張！

此舉無疑更令這幾張「被洩漏」的 Tiffany & Co. X Nike 的聯名鞋款照片的真確性提高，更傳聞此對波鞋官方定價敲定為 400歐元（約3,406港元），重中之重是鞋身處用上黑色絨面皮革，並將Tiffany Blue色作為「Swoosh」 和鞋墊顏色，和附加兩對白、黃色鞋帶。而貴中之貴，是鞋舌位用上Tiffany & Co. 的全新字體Logo，和鞋後套位則加了少女最愛的 Tiffany & Co. 的 925 純銀銀牌，通殺全球男女波鞋迷，相信春季一推出，炒價會更為驚人！

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咁就同大家溫馨回顧，話說係2005年，Nike亦同美國板界型人Nick Diamond創立的Diamond Supply Co（板仔服裝品牌）推出聯乘球鞋，當時挑了以SB Dunk 型號球鞋，加上品牌的Aqua Blue顏色作為主色，原本定價係 65美元（約$509港元），請望望下圖已炒至嚇親鞋迷地步！

▲ 2005年推出的"Tiffany"色版Nike SB Dunk Low炒至2.3萬，嚇親寶寶了！ （圖片：stockx.com）

查實兩大品牌合作消息一出，已經有唔少手痕網民搵AI幫手設計心目中嘅聯乘作品，啲設計激烈過官方原版好多，不過就偏向女性設計多啲，唔似今次男女通殺！若然下次Tiffany & Co. X Nike再推出第二炮，兩個單位不如諗諗佢！

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記者：黃鑑江