【時尚速報】Tiffany X Nike世紀聯乘吸88萬like　傳聞AF1官方價一對400歐元

▲ Tiffany & Co. 係IG一出post,即吸88萬like,坊間更有傳一對AF1球鞋官方定價為400歐元(亦有傳400美元),約3,400港元。(圖片:IG@copcitos)

果然「紙係包不住火」,較早前在社交媒體瘋傳多張關於一對黑色Air Force 1(Air Force 1)上面有Tiffany Blue 的Swoosh,昨日在 Tiffany & Co. 的官方IG就出現一張帖文——只得一個Tiffany Blue色的Nike球鞋盒,並以簡單文案「A Legendary Pair. Coming soon……」叫各位粉絲拭目以待,此post一出即吸88萬like,咪話唔誇張!

此舉無疑更令這幾張「被洩漏」的 Tiffany & Co. X Nike 的聯名鞋款照片的真確性提高,更傳聞此對波鞋官方定價敲定為 400歐元(約3,406港元),重中之重是鞋身處用上黑色絨面皮革,並將Tiffany Blue色作為「Swoosh」 和鞋墊顏色,和附加兩對白、黃色鞋帶。而貴中之貴,是鞋舌位用上Tiffany & Co. 的全新字體Logo,和鞋後套位則加了少女最愛的 Tiffany & Co. 的 925 純銀銀牌,通殺全球男女波鞋迷,相信春季一推出,炒價會更為驚人!

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

咁就同大家溫馨回顧,話說係2005年,Nike亦同美國板界型人Nick Diamond創立的Diamond Supply Co(板仔服裝品牌)推出聯乘球鞋,當時挑了以SB Dunk 型號球鞋,加上品牌的Aqua Blue顏色作為主色,原本定價係 65美元(約$509港元),請望望下圖已炒至嚇親鞋迷地步!

▲ 2005年推出的"Tiffany"色版Nike SB Dunk Low炒至2.3萬,嚇親寶寶了! (圖片:stockx.com)

查實兩大品牌合作消息一出,已經有唔少手痕網民搵AI幫手設計心目中嘅聯乘作品,啲設計激烈過官方原版好多,不過就偏向女性設計多啲,唔似今次男女通殺!若然下次Tiffany & Co. X Nike再推出第二炮,兩個單位不如諗諗佢!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

記者:黃鑑江