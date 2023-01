【時尚速報】花開富貴新春花瓶一覽　LV+Hermes+Dior搪瓷手吹玻璃共冶一爐

▲ 左為Louis Vuitton Blossom花瓶,右為Hermes Cheval d'Orient花瓶。(圖片品牌提供)

一年之始,象徵新的開始,要帶出新春喜慶感覺,不少人在新年早已添置年花,不過,正所謂有盛放的花卉,而沒有一個像樣的花瓶,說到底都好像缺少了甚麼似的,以下的推介,說不定會帶給你一點驚喜或靈感。

▲ Blossom花瓶各$42,000。(圖片品牌Louis Vuitton提供)

Monogram花瓶

Louis Vuitton近年積極投入Objets Nomades系列有眼得見,分別邀請來自世界各地的設計師獻技,當中有日本的設計師吉岡德仁(Tokujin Yoshioka),這一位被美國《新聞周刊》形容為百大最值得尊重百大日本人之一,早年師承Issey Miyake,及後開設個人事務所,其作品曾獲得EDIDA國際設計大獎年度設計師獎和米蘭設計周獎等國際性獎項等。

圖中這一個名為Blossom有多種顏色選擇的花瓶,將LV的Monogram圖案重新演繹,每個花瓶的漩渦形玻璃均厚重光滑,由意大利盛產琉璃的Murano島上的大師級玻璃吹製工匠以手製造。

▲ Diamond花瓶$71,500。(圖片品牌Louis Vuitton提供)

不一樣的鑽石

來自意大利Murano島上琉璃大師吹製的Diamond花瓶,出自荷蘭設計師Marcel Wanders的手筆,這位歐洲家品界的大紅人,曾經被美國《華盛頓郵報》稱為全球最受歡迎的設計師明星。

當中要數到他的成名作,就要數到1996年推出的一張以編織手法製造出來的Knotted Chair,而圖中這一個如像水滴形的瓶身,加上瓶身外有著皮帶交織而成的網格瓶罩。明亮的鮮紅色調洋溢活力氣息,能夠輕易成為家中最搶眼的擺設。

▲ Narumi花瓶,大$1,400、小$710。(圖片集雅廊提供)

極度簡約

創立於1911年,在二次大戰前就名列為日本三大瓷器廠之一,直至1946年改稱為Narumi(鳴海骨瓷),品牌於1968年成為日本第一家出口骨瓷的陶瓷廠,當時產品已在美國第五大道裏的Tiffany & Co. 有售,成為國際著名的家品品牌。

圖中的白色骨瓷花瓶堪稱無色無相,外層為啞面、內層為光面,縱使沒有鮮花點綴,但都已經成為家中的藝術品。

▲ Medusa花瓶$8,010。(圖片品牌集雅廊提供)

蛇妖

自Gianni Versace的年代,Versace已經早已夥拍來自擁有百年歷史的德國陶瓷品牌Rosenthal,既然稱得上是Versace的出品,試問又怎可少了品牌的蛇妖(Medusa)圖案?這一個有粉紅、藍和黑色選擇的Medusa Grande Crystal花瓶,瓶身19厘米高,一眼就看得出它是出自「范思哲」的手筆。

▲ Dior花瓶$2,200。(圖片Dior提供)

幸運四葉草

Dior Maison系列由品牌的女裝創作總監Maria Grazia Chiuri與羅馬藝術家 Pietro Ruffo共同開發,該系列的作品多飾以玫瑰花、世界地圖和花卉圖案示人,藉此表達Spread your wings and dream of the infinite的精神,反而圖中13厘米高的水晶花瓶設計極為簡單,只用上代表幸運的四葉草圖案加上2023字樣,寓意新幸運一整年。

▲ Hermes Cheval d'Orient花瓶$14,210。(圖片Hermes提供)

馬運亨通

不須多說,今天不少男女都希望擁有Hermes的手袋為終極目標,但事實上品牌以生產馬具起家,為了貫徹這個傳統,今天不少產品都以馬為主題,例如圖中高17厘米的Cheval d'Orient花瓶,瓶身除了有著為了節日而為馬匹披上傳統馬飾的圖案外,亦加入大量金漆帶出富泰的豪門感覺。

▲ Pols Potten花瓶$2,960。(圖片yoox.com提供)

阿姆斯特丹的藝術

大家可能不懂得Pols Potten這個品牌,但原來他已經有接近30年的歷史,品牌最初的始創成員在地中海搜羅精緻的陶藝,從而建立起一間小商店,最後落腳於荷蘭的阿姆斯特丹,希望每一件產品都能以「良好的設計提升人們的體驗」為創作原則。圖中的PUYI花瓶擁有5個瓶口,有趣的造型與有別於市面一般的設計。

記者:何偉雄