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【近照曝光】「最美脫北者」朴研美出新書　樣貌再進化變蛇精臉被批整容成癮

健康 13:02 2023/01/30

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「最美脫北者」朴研美出新書，樣貌再進化變蛇精臉被批整容成癮。

有「最美脫北者」之稱的朴研美，自2014年世界青年領袖峰會上講述脫北經歷後，引起國際關注，其後她出版自傳並致力於人權運動。不過近年來，她的外表持續「進化」，惹來網民質疑她過度整形，而最近她推出新書，樣貌再次遭到網民熱議。

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朴研美的樣貌與以往相差甚遠。

朴研美在2015年出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》，當時她以自己的照片作為封面，因清純甜美的外表，被封為「最美脫北者」，之後她成為人權運動家，不時到世界各地發表演說，在國際間享負盛名。

近日她推出新書《While Time Remains：A North Korean Defector's Search for Freedom in America》，講述近年在美國的生活點滴，新書同樣以她自己作為封面，不過樣貌與以往相差甚遠，鼻子變得高挺，下巴變尖，嘴唇亦更為豐厚，昔日的清純外表一去不返，有不少網民更批評她整容成癮。

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現年29歲的朴研美，在13歲時與媽媽逃離北韓，輾轉到過中國邊境，2年後抵達南韓，曾差點被強暴、淪為人口販子的情婦，又公開表示過，若逃脫者被北韓政府捉拿，會被囚禁在集中營一生一世，又或被虐待致死。但為了生存，與其餓死，她選擇掙扎逃離尋找新機會。

朴研美成功在2014年移居美國，同年她在世界青年領袖峰會發表演講，講述脫北經歷，引發全球關注北韓人權問題，更在2015年出版自傳《為了活下去》，並入選BBC「全球百大女性」之一，成為一名人權運動家。

朴研美移居美國後繼續學業，就讀哥倫比亞大學，並在2017年跟美國男子Ezekiel結婚，育有一子，不過於2021年初宣布離婚。她不時會在Facebook或Instagram上分享近況，可見她在當地過著奢華生活，之前已有網民發現她的外貌與過去判若兩人，引起熱議。

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責任編輯：羅嘉欣

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