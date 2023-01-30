【夫妻關係】老婆舊習難改濫藥酗酒徹夜不歸　老公崩潰：夜總會小姐不要娶

▲ 有人夫呻老婆曾做夜總會舊習難改，濫藥酗酒徹夜不歸，足足忍咗2年。

『酒店妹(夜總會小姐)真的不要娶！』台灣人夫在爆怨公社發文，表示以前人常說「寧可娶婊為妻，不願娶妻為婊」，他在ig認識陋習非常多的老婆，除了不願工作，還酗藥喝酒徹夜不歸，因為愛足足忍了2年，早前因為老婆喝醉睡在朋友家，他準備出門上班，她才回家，結果他合情理地說：「妳以後不准出門，妳被禁足了！」老婆竟然跑去報警，說他家暴限制人生自由，令他非常崩潰。

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該名台灣黃姓丈夫，早前在facebook的爆怨公社發文，呻爆娶了個曾做夜總會的老婆，因為愛足足忍了她2年，

酒店妹(夜總會小姐)真的不要娶！』 以前人常說「寧可娶婊為妻，不願娶妻為婊」，但是不是曾經在那個環境工作的人還是脫離不了那些習性？

黃姓丈夫抱怨老婆，也承認馬上就會變前妻，他指這兩年來老婆都不肯工作靠他養，

每天在家濫用安眠藥喝酒睡覺連貓都不陪，我也從來沒有管過她什麼，一樣幫她買酒買煙。

他直指，最近有一晚老婆去唱K，原本答應天光前會返屋企，結果早上老公都要出門上班了才回來，還跟他說：「喝醉睡朋友家」，於是老公合情合理的跟她說：「妳以後不准出門，妳被禁足了！」她聞言後，竟跑去報警！

居然跑去報案說我家暴限制人身自由.......跟朋友的對話紀錄裡還說「我一定要從他身上撈到些什麼才離婚」，這輩子我遇過太多瘋女人，這個真的是我遇過最瞎最扯的！』

黃姓丈夫稱，自己不是在夜店認識老婆，是在ig認識的，娶她為妻都是因為愛，她的陋習也因為愛足足忍了她2年，

容忍她的酗藥喝酒徹夜不歸，大概也是因為愛吧！因為正常人怎可能可以忍受２年。

貼文一出，即掀起網民熱議，有過來人指夜總會小姐只在乎絕對值，不在乎百分比。你沒那個實力，勸你放棄，對誰都好！「『當你有100萬，給她99萬，也比不上身上有1000萬，給她100萬的人』她要的是實質的生活，細細想來也很合理，不就是為了錢才會去做酒店(夜總會)，所以，沒實力，還是別碰吧！」、「其實跟是不是在酒店(夜總會)上班沒關係，很多不在酒店上班的也是這樣的，只能說你太衝動啦！還沒真的了解她就結婚......」、「相信我，婊子就是婊子，跟職業工作沒有關係，祝福你早日脫離苦海！」、「酒店妹是為了什麼去酒店上班？這種的你期望她吃苦耐勞當賢妻？傻了嗎？」、「八大蝴專業術語：我們不偷不搶。」、「睡客人家，睡朋友家，睡別人家，可能對她來說沒有差別吧？」有網民更指這一切都是樓主自找的！

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責任編輯︰王明芳