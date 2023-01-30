【身世秘密】童年驚悉離世「家姐」是生母　8旬伯終生不婚：唔知咩係家人

▲ 童年驚悉離世家姐是生母後，8旬老人感到迷茫。

童年時驚悉自己的身世秘密有多大打擊？日本一名8旬獨居長者，小學時發現養大他的「父母」竟是公公婆婆，而已離世的「姐姐」卻是生母，令他震驚不已，迷茫到「不知甚麼是家人」，最終決定單身一輩子。

日本82歲伯伯田所是一名獨居長者，電視節目《可以跟著去你家嗎》早前就在街頭遇上田所，並到他家採訪。田所出身於新瀉一個農村家庭，15歲中學畢業就獨自到東京打拼，年輕時曾在印刷公司工作。

▲ 日本節目訪問一位獨居長者。（影片截圖）

他現在租住一幢老舊公寓的其中一間房，廁所、洗手盆等都是共用，平日不會煮飯，都是外食，雪櫃很少食物，只放飲品，家裡的小廚房只用來煲水沖咖啡。他生活節儉，房間雖然細小，但看起來很整潔，衣服也會摺好放入抽屜。

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田所表示，自己一輩子都沒有結過婚，沒有嘗試過家庭的生活。以前年輕時與同事關係很好，也有很多朋友，會跟他們外出喝酒，不過年紀大了後聯絡就愈來愈少，他笑言「大家大概都去世了吧！」

為何一直不結婚，田所表示，雖然以前都遇過很好的女人，但因各種原因都沒有走在一起。他直言，沒有家人很開心，可以隨時睡覺、隨時吃飯。

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不過，原來他一直單身的原因，是來自原生家庭的身世秘密。田所透露，童年時曾經與父母、哥哥、姐姐5個人一起生活，直至小學，他突然知道自己在東京還有一個姐姐，因為肺結核回到新瀉，在他小二時就離世。

沒想到，有一次學校老師沒有放好他的戶籍資料，令他無意中發現這個已離世的「姐姐」才是自己的生母，而一直照顧他的「父母」卻是外公、外婆，他是媽媽未婚所生的孩子，連生父是誰都不知道。

雖然田所現在已不想再追究這些事，但當年留下的心理創傷卻一直影響他，令他一生未婚，

我不知道甚麼是家人，這也是我不結婚的原因。

不過，田所有時也會嚮往婚姻生活，特別在公園見到父母牽著小孩的畫面，又或周末去澡堂見到一家人泡澡的畫面，田所也會羨慕不已，現在年邁的他也會慨嘆寂寞，「人生也許應該有一段婚姻，有一個孩子，這樣才是男人」。

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責任編輯︰王明芳