【黃金急救期】55歲男子暈倒命危　聖約翰救護隊把握黃金4分鐘救援

▲ 55歲男子突然暈倒命危，聖約翰救護隊把握黃金4分鐘時間，進行救援。

心臟病是全球第一殺手。當急性心臟病病發時，若未能把握在黃金時間內急救，或足以致命。一場上周六（28日）在馬來西亞馬六甲舉行的羽毛球賽上，突然有一名55歲男參賽者暈倒，並有心率失常的情形，幸獲在場的聖約翰救護隊上前，把握在黃金時間內急救，挽回一命。

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據《馬來西亞東方日報》報道，馬來西亞師範學院上周六（28日）舉辦一場羽球賽期間，一名打入8強的55歲男參賽者因身體不適，而向裁判要求暫時休息，結果該名男子不久後就倒地。

在場的聖約翰救護隊見狀即上前急救，為男子進行心肺復甦（CPR），並使用自動體外除顫器（AED），按儀器指示，為男子執行一次電擊，男子最終恢復心跳，而救護車剛好也抵達現場，令在場人士也放鬆下來。

報道指出，大馬聖約翰救護機構馬六甲中央縣指揮官陳愛婷，其後受訪時透露自己在9歲時，父親因心臟病發而逝世，這次救人事件令她憶起該段傷心往事，因此也不禁感觸落淚：

在我9歲時，父親心臟病發，當時的我不懂急救，我經常想，如果當時有人會急救，他可能不會去世。

陳愛婷加入聖約翰30多年，擔任指揮官，並經常開班授課。對於今次救人事件，她慶幸是有懂得急救的人，把握黃金4分鐘輪流做心肺復甦，也幸好陳愛婷的車上有AED，才成功救回男子一命。

黃金救援時機在5分鐘內

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

幾分鐘可以改變一個人的人生！

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加：

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而瑪嘉烈醫院心臟科醫生莫毅成曾表示，有海外研究指平均每500人就有1人患有肥厚型心肌病，患者心臟肌肉較常人厚2、3倍，導致心律失常，嚴重時心臟會停頓致猝死，較易於劇烈運動時病發。

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責任編輯：羅嘉欣