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【日本旅遊】東京羽田機場最新複合式設施開業　設大型商場、酒店及溫泉

休閒消費 12:25 2023/01/30

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商場將有80間商店，可以Shopping至最後一刻才上機。（相片來源：PR Times）

準備飛日本又降落東京羽田機場，一定要順道一遊1月31日開幕的羽田機場花園（Haneda Airport Garden），連接羽田機場第3航廈，設有日本最大型的機場酒店之外，還有商場、溫泉設施及巴士總站，方便旅客轉機及前往其他目的地。

商場內分成多區，包括售賣日本名名産品的Japan Promanade、手信及雜貨的「羽田參道」、主打旅行用品的Haneda Collection、日本各地美食的Haneda Food Selection、使用東京食材炮製成料理的大江戶Food Court，還有藥妝店及便行店，當中不乏首次落戶東京的商店，總數約有80間。

天然溫泉「泉天空之湯」則位於羽田機場花園的頂層12樓，露天浴池還可以眺望飛機及富士山，另有4個室內浴池、岩盤浴、桑拿等多種設施，最適合坐完飛機前來舒緩疲勞的旅客。

羽田機場花園的機場酒店共有1,717間客房，規模為全日本最大，共分Villa Fontaine Premier Heneda Airport及Villa Fontaine Grand兩個品牌，前者為只有160間客房的豪華酒店，後者就較經濟親民。

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羽田機場花園（Haneda Airport Garden）
地址：東京都大田區羽田空港2-7-1
交通：京急線「羽田空港第3 Terminal」、東京Monorail「羽田空港第3 Terminal」站直達

記者：張頌婷

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