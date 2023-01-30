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【MIRROR成員】Anson Kong保存愛貓心跳聲悼念　江𤒹生飼養19年花花離世：好唔捨得

娛樂 13:30 2023/01/30

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AK江𤒹生養了19年的愛貓離世。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）為貓奴一名，家中養有多位主子，昨晚他在社交網透露飼養19年的愛貓「花花」離世的消息。

今日（30日）中午AK於限時動態上載「花花心跳」的錄音截圖，當中他寫道：「把你的心跳錄下來，感覺你仍然在，我地真係好掛住你，好唔捨得。」

【調教你MIRROR】為照顧家中老貓減少出遠門　AK不捨愛貓離世：彩虹橋再見

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AK保存愛貓心跳聲

「花花」為AK家飼養的第一隻貓兒，花花已經19歲，為AK家中的「老佛爺」，地位超然。

在大年初一，AK於IG分享擁著花花的合照，當中寫著「身體健康，你永遠都係江家兵器榜第一位」。

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難忘跟愛貓一齊睡

年紀老邁「花花」或許身體狀況不及從前，及至前日，AK於IG限時動態上載一張握著「花花」手仔的照片，當中留言說︰「唔洗驚我地全部都係度」，似乎江家成員一起送別「花花」。

之後AK分享一段撫摸「花花」的短片並寫著︰「還記得少時候在舊家，睡覺時你都會在被窩內，長大後你就喜歡自己睡。昨晚和你講了很小時的回憶，一起睡了，時候像倒流了，但我只想時間能夠停住，好好繼續看你。」字裡行間看出對愛貓的不捨。

及至晚上，AK把IG限時動態轉黑，他最心愛的「花花」已離世。

AK最高峰時家裡養了7隻貓貓，分別為花花、叮叮、豬仔（Tiger）、波子、Mimi、噹噹和芝麻，7隻貓貓均是領養、浪浪或者朋友相贈，當中豬仔、波子、叮叮以及花花已經去了彩虹橋。

AK一家跟貓兒和愛犬的「全家福」。

【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態

當中「花花」是AK讀小五時入住江家，AK曾笑言如果有隨意門，想跟花花一起去埃及，「睇下佢同埃及啲貓貓擺埋一齊邊個惡啲。」

去年5月母親節，AK於IG分享跟花花的合照，當中留言說︰「我家老佛爺今日19歲生日，珍惜與你相處的每一天。希望你繼續健健康康，每晚繼續保持中氣，瘋狂大叫。」

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愛癡AK愛錫主子

AK為一個有愛心的貓奴，每天也會為主子按摩，某時更會攬著主子睡覺，2021年6月播映的《調教你MIRROR》節目中，其中一集梁祖堯問到MIRROR十二子可有想過一齊住時，AK即表示擔心主子沒人照顧，她說：「唔想，因為我屋企啲貓真係年紀大，唔想呢段時間唔喺屋企。」

另外入營時，AK抱著其中一隻主子豬仔，當中AK溫柔問道：「你知我要去宿營，覺得唔開心呀？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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