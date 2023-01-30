【暴力傷人】20多歲韓妹遭踢頭撞牆　暴打致腦出血犯人判刑12年

▲ 20多歲韓妹遭踢頭撞牆，暴打致腦出血犯人僅判12年。

南韓去年5月發生一宗令人毛骨悚然的案件。一名20多歲、身穿白色高跟鞋的少女在回家途中，遭一名陌生男子尾隨跟蹤10分鐘，最後更於一大廈走廊前被對方暴力對待。暴力男不但多次起飛腳猛踢女方頭部，甚至還疑似脫褲性侵。女方送院後證實喪失短期記憶，而且腦部出血、右腿麻痺，然而男方目前僅被判處12年有期徒刑。

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根據韓媒報道，2022年5月22日，30多歲男子疑似因為不滿女方曾在街上瞪自己一眼，於是決定一路尾隨長達10分鐘，並待女方走到一棟公寓地下大堂，趁周圍無人時暴力襲擊女方。

從閉路電視錄下的畫面，女方當時正在等候電梯，已在她身後靠近的男方二話不說便起飛腳猛踢女方頭部，女方被踢後，頭部撞牆壁後便倒地不起，惟男方卻仍未收手，又再走上前用腳重踩對方頭部5次。之後，男方再將已失去知覺的女方抱起離開大堂，但中間卻一度回來拿走事主的物品，直到聽到有住戶靠近的聲音，才慌忙將女事主棄置並逃走。

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據了解，女事主被送往醫院後，需接受長達8周的治療，外傷導致了腦部出血、右腿還一度麻痺，即便治療結束後仍有腦部損傷、腳踝出現永久障礙。當她被送往醫院後，醫療團隊發現她的內褲被脫到右腿小腿處，疑似還被男方性侵。

南韓警方其後將男子拘捕歸案，惟男方在法庭上否認自己曾性侵女方，僅坦承暴力重毆的部分。他辯稱自己只是喝醉酒、身心上失去基本判斷能力，因此要求法官從輕處分；至於在性侵罪嫌上，則因未在女方的內衣上找到男方的DNA，因此以無嫌疑處理，檢方僅依殺人未遂罪將之起訴。

法庭最終將男方判決12年有期徒刑，惟女事主卻感到相當不滿，認為法官輕判。她甚至在網上發表「12年後，我將會死亡」文章，指男方犯罪心理分析結果顯示，其有充分再犯的可能，當對方出獄時還年僅40多歲，自己極可能遭男方報復。

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責任編輯：羅嘉欣